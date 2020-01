Xbox Series X: consola será lançada sem jogos exclusivos da Microsoft

O ano de 2020 vai ser marcado pelo lançamento da Sony PS5 e da Microsoft Xbox Series X no mercado. Vão sendo conhecidos cada vez mais pormenores e sabe-se agora que a consola da Microsoft será lançada sem jogos exclusivos desenvolvidos pela própria.

Tal decisão poderá ser polémica junto de alguns jogadores e fãs, mas a empresa de Redmond acredita estar a fazer a escolha certa com esta jogada. Será que vai resultar?

Como já é sabido por todos, no final deste ano teremos a renovação das duas consolas mais poderosas do mundo. A Xbox Series X da Microsoft e a PS5 da Sony irão competir pelo título de melhor consola e esse confronto será também feito nas vendas, que chegam mesmo a tempo da época natalícia.

Ambas as empresas já deram a conhecer alguns contornos sobre as suas consolas, contudo, até ao final do ano deveremos saber muito mais. A mais recente novidade veio da própria Microsoft e está relacionada com os jogos exclusivos.

A gigante tecnológica afirmou que não tem planos de lançar nenhum jogo exclusivo aquando do lançamento da Xbox Series X… Será uma boa escolha?

Consola Xbox Series X sem jogos exclusivos por parte da Microsoft

A Microsoft, para além de desenvolver e produzir a consola Xbox, desenvolve ainda vários jogos que estão presentes em várias plataformas. De modo a catapultar as vendas e cativar os jogadores, as empresas costumam disponibilizar vários jogos exclusivos aquando do lançamento de novas consolas.

Não obstante, com a Xbox Series X, a gigante tecnológica irá adotar uma postura completamente diferente. Em declarações ao MCV, Matt Booty – líder do Microsoft Studios – deu a conhecer a estratégia da empresa de Redmond. Durante os próximos anos, todos os jogos desenvolvidos internamente serão disponibilizados na futura consola, mas também nos modelos anteriores.

Assim sendo, a empresa garante que quem comprar uma consola atualmente, não perde acesso aos jogos mais recentes já daqui a poucos meses. Tal faz parte da iniciativa Xbox Play Anywhere, que para além das consolas pretende levar toda a sua oferta de jogos para o computador.

Deste modo, os jogadores podem já contar que o jogo Halo Infinite estará disponível numa panóplia alargada de dispositivos.

Esperemos agora para ver os resultados desta jogada por parte da Microsoft. Tal pode ser arriscado, afetando negativamente as vendas… Qual a sua opinião sobre esta escolha? Será boa para os jogadores? Partilhe nos comentários!

Retrocompatibilidade será um dos trunfos da PS5…