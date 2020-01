A escolha de um smartwatch começa a tornar-se difícil, face à enorme oferta que existe atualmente. Das marcas mais populares e caras às mais acessíveis, as opções variam muito.

Para quem procura uma verdadeira extensão do smartphone no pulso, sugerimos hoje o Zeblaze Thor 5 Pro, um relógio inteligente que oferece, entre outras características, suporte a cartão SIM 4G, câmara fotográfica e GPS.

Smartwatch Zeblaze Thor 5 Pro – um smartphone de pulso

Ter no pulso uma extensão do smartphone é já algo natural nos dias que correm. Mas há quem queira mais que isso e as marcas já oferecem opções mais avançadas.

Procuram, equipamentos que suportam rede 4G e que dão acesso à Internet e permitem fazer chamadas telefónicas, mesmo longe do smartphone. Equipamentos com sistema de localização que permitem monitorizar de forma mais exata os treinos e servem de GPS numa qualquer viagem.

O Zeblaze Thor 5 Pro oferece tais funcionalidades, mas não se fica por aí.

Outras especificações

O seu ecrã redondo é de 1,6 polegadas e oferece vidro com proteção Gorilla Glass 3. Vem com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. A coroa em torno do ecrã é em cerâmica e a bracelete em pele.

Além do GPS, suporte à rede 4G (através de nano-SIM) e Bluetooth, ainda oferece um sensor de batimentos cardíacos, ideal para quem pratica desporto.

Por falar em desporto, o smartwatch permite fazer a monitorização de vários desportos, nomeadamente, caminhada, corrida, futebol, salto à corda, corrida em passadeira, entre outros. Tem, além disso, contador de calorias e pedómetro.

A autonomia deste relógio não é muito grande, como seria de esperar, um dia de utilização, com ajuste de utilização de recursos será o máximo que consegue oferecer. Ainda que com recursos básicos possa atingir os dois dias de utilização.

Por fim, resta referir que oferece duas câmaras modestas de 5 MP. Uma delas posicionada na frente do relógio e outra na lateral.

O smartwatch Zeblaze Thor 5 Pro 4G está disponível por 124,99€, com envio gratuito a partir da Europa.

Zeblaze Thor 5 Pro