Rumores indicam que a PS5 irá executar os jogos das consolas anteriores

Um elemento que, por norma, não joga a favor da PlayStation da Sony é a compatibilidade com jogos de gerações antigas. No entanto, os rumores indicam que a PS5 irá executar jogos das consolas anteriores.

A confirmar-se, tal irá representar uma mudança profunda nas consolas da fabricante japonesa. Para além disso, será uma resposta a um dos maiores trunfos da Xbox da Microsoft.

A temática da retrocompatibilidade entre as consolas PlayStation sempre foi polémica devido ao facto de a Sony não ter alcançado os feitos da Microsoft com a Xbox. Não obstante, a empresa japonesa parece estar a trabalhar nisso e os últimos rumores prometem surpreender os fãs!

Em boa verdade, Mark Cerny já havia confirmado que os jogos da PlayStation 4 e PlayStatio VR serão executáveis na PS5. No entanto, as novidades desta vez vão mais longe.

Apesar de serem apenas rumores, são provenientes de fontes confiáveis e sem dúvida que tal é uma ambição da Sony de modo a estar ao nível da sua maior rival.

PS5 poderá ter retrocompatibilidade com todas as gerações anteriores

Tal foi dado a conhecer pelo HipHopGamer no Periscope, que indica que a Sony está a trabalhar num “motor de remasterização”. Caso o desenvolvimento deste motor de jogo chegue ao nível desejado, é de esperar que a PS5 execute jogos da PS One, PlayStation 2 e PlayStation 3 com gráficos aprimorados e outras melhorias.

Segundo os rumores, o funcionamento seria idêntico ao que está implementado na Xbox. A GPU da PS5 terá três modos de execução de modo a reconhecer e adaptar-se aos CDs das gerações anteriores.

Apesar de estas informações poderem representar uma aparente ameaça às vendas da PS5, os executivos da Sony pensam o oposto! O seu objetivo é que a PlayStation 5 seja adotada desde o lançamento e para isso irão investir bastante em jogos exclusivos disponíveis desde o lançamento e num preço convidativo.

Os rumores já se expandem ao comando DualShock 5