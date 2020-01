KaOS 2020.01: Mais uma distro baseada no Arch Linux

Quem entra no mundo Linux depara-se com uma panóplia de distribuições que tentam oferecer o melhor do Open Source. Uma das distribuições Linux mais badaladas é o Arch Linux… mas esta não é propriamente para iniciantes.

Como alternativa há a distro KaOS que é inspirada no Arch Linux! Conheçam as novidades do KaOS 2020.01.

Chama-se KaoS e é um GNU/Linux que de destaca por trazer o elegante e poderoso ambiente gráfico de trabalho KDE e também por ser uma rolling distro, estando os repositórios normalmente atualizados, com as últimas versões dos pacotes, permitindo assim ter um sistema mais bleeding edge.

Esta distribuição, inspirada no Arch Linux, oferece aos utilizadores uma experiência muito agradável, sendo assim uma boa solução para instalar em qualquer PC. É estável e muito intuitiva!

Ao nível do software, o KaOS traz a popular suite de produtividade Calligra mas também várias ferramentas de desenvolvimento, de multimédia, ferramentas para edição de imagem, etc.

Tal como outras distribuições mais populares, esta tem também um gestor gráfico de pacotes e muitas outras ferramentas de sistema.

Principais novidades do KaOS 2020.01

LLVM/Clang 9.0.1

Glib2 2.62.4

Bison 3.4.2

Python3 3.7.6

Linux 5.4.7

Protobuf 3.11.1

Mesa 19.2.8

NetworkManager 1.22.2

Nano 4.7

GStreamer 1.16.2 and Qt 5.14.0

entre outros… ver aqui .

Para quem procura uma distribuição intuitiva, com o ambiente gráfico KDE e que ofereça uma boa performance, então esta distro pode ser uma boa escolha. Aprovada!

KaOS