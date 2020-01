Apesar de se poder pensar que caíram um pouco em popularidade, os jogos do género Tycoon continuam a apresentar boas alternativas para quem gosta deste tipo de estratégia e gestão.

Two Point Hospital é precisamente um desses exemplos e prepara-se para ingressar nas consolas (depois de um bem sucedido aparecimento nos PCs).

Two Point Hospital corresponde a um tipo de jogos que, apesar de ainda manter muitos apreciadores, com o passar dos anos acabou por ir caindo para segundo plano. No entanto, já foi um género de estratégia e gestão que fez a delícia de inúmeros jogadores no passado.

Theme Hospital, Beach Life, Zoo Tycoon ou Theme Park (entre muitos outros) são exemplos disso mesmo e Two Point Hospital vem precisamente beber influências do primeiro (Theme Hospital).

Tal como o nome indica, este titulo da Two Point Studios assenta numa mecânica de criação e gestão de um império Hospitalar, com tudo o que isso acarreta, mas de uma forma… extremamente descomprometida e divertida.

Apesar de se revelar numa simulação de um hospital em todos os aspetos operativos e funcionais dessa instalação, Two Point Hospital deve ser encarado de animo leve, pois é um jogo que assenta no divertimento e boa disposição, grande parte da sua jogabilidade.

Não pensem, os leitores mais sérios, que irão ter neste jogo uma simulação realista daquilo que será gerir um Hospital do SNS… se calhar é bem mais fácil.

anterior próxima

Two Point Hospital está previsto chegar às consolas (Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch) em fevereiro deste ano, quase um ano após ter sido lançado com sucesso para Linux, macOS, e Microsoft Windows.