O Model 3 da Tesla é o elétrico que mais vende no mundo. Contudo, este veículo recebeu um bizarro conjunto de baterias e uma modificação que o equipa com “motores híbridos”. Por trás desta “invenção” está uma empresa de engenharia austríaca.

Para acutilar ainda mais o goto, a empresa promete um Tesla Model 3 com o dobro da autonomia e um preço muito mais baixo que o original. Mas não estará a andar “para trás”?

E se o Tesla Model 3 custasse metade do que custa?

Provavelmente deverá estar a pensar como será possível transformar e melhorar o que atualmente é um dos carros mais “avançados” em produção. Contudo, vindo da Áustria, apareceu um projeto de uma empresa que afirma poder tornar o amplamente popular Modelo 3 mais barato com o dobro do alcance, mas a metade do custo.

A conversão híbrida do Tesla Model 3 Plug-in da Obrist Powertrain chamada “Obrist Mark II” atingirá uma autonomia para 1000 quilómetros. Segundo a empresa, este receberá um conjunto de baterias “downgrade” e a adição de um motor a gasolina montado na frunk (ou na mala frontal).

A empresa afirma que os veículos elétricos de hoje têm uma infraestrutura incompleta, alcance inadequado e custo proibitivo para o consumidor médio. Esse cenário torna-se uma inspiração para a solução de motorização “HyperHybrid”.

HyperHybrid transforma Tesla Model 3 num híbrido

Conforme é descrito no site da empresa, a plataforma HyperHybrid é uma solução para aqueles que procuram ter um impacto positivo sobre o meio ambiente, mas sem gastar muito dinheiro. Nesse sentido, a sugestão de engenharia passa por substituir o conjunto de baterias Tesla Modelo 3 de ~50 kWh com células 2170 por um conjunto de baterias mais pequenas de 17,3 kWh, células 18650, mais antigas. Assim, o ganho era significativo em termos de peso, face ao conjunto vindo de fábrica.

Além disso, será adicionado um motor a gasolina de dois cilindros. Este motor será colocado na mala frontal, vulgarmente chamada de frunk (frontal trunk) do elétrico. Então, nesse mesmo espaço, a empresa também coloca a bateria de iões de lítio de substituição, a Obrist apresenta a máxima eficiência energética a um preço inigualáveis.

Preço de combate e derrota do conceito

Com um custo de 2231,90 dólares para o sistema de baterias, de 17,3 kWh e 1.339,14 dólares para o motor, o preço total do sistema é de 3.571,04 dólares, ou cerca de 55% mais barato do que o custo de um módulo de bateria de 50 kWh.

No passado mês de outubro, a Obrist assinou o seu primeiro acordo de licença para o carro. Agora a empresa da Áustria planeia ter o primeiro carro HyperHybrid disponível para compra pública em 2023. Um protótipo já se encontra na Alemanha para testes ao lado de um BMW i3. O fundador da empresa, Frank Obrist, ainda não divulgou um nome exato para o carro.

Apesar de ser um conceito interessante modificar um Tesla Modelo 3, com a substituição da bateria por um módulo menor e mais leve, o adicionar um motor térmico na frunk derrota o propósito de comprar um Tesla por completo. Aliás, a génese de quem compra um Tesla é a própria participação na melhoria da crise climática.

Contudo, este projeto oferece o que de mais avançado existe em tecnologia automóvel colmatando o calcanhar de Aquiles destes carros, a autonomia. Morre é o conceito mais basilar dos elétricos.