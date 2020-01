Quando ligar SNS 24 ou INEM? Há um guia disponível online

Ligar SNS 24 ou INEM? O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde – SNS 24 publicou um Guia de Saúde “Quando ligar SNS 24 ou INEM”. O guia esclarecer dúvidas e responde a questões sobre o uso adequado de cada um destes serviços.

Se tem dúvidas quando deve ligar SNS 24 ou INEM então fique esclarecido.

Entender as diferenças entre a linha 112 do INEM e a linha do SNS 24 (808 24 24 24) é absolutamente fundamental para que os cidadãos utilizem corretamente estes serviços.

Qual a diferença entre o INEM e o SNS 24?

O INEM garante a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita. Enquanto o SNS 24, como serviço telefónico e digital, garante a Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento em problemas de saúde não emergentes.

O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde – SNS 24 através do Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento é responsável por avaliar e orientar os cidadãos perante um problema de saúde não emergente (por exemplo, tosse, febre). Ou seja, através do contacto telefónico é feita a triagem de acordo com a situação clínica e o respetivo encaminhamento para o nível de cuidados adequado– autocuidados, cuidados de saúde primários, serviços de urgência, INEM ou Centro de Informação Antivenenos.

O Instituto Nacional de Emergência Médica é responsável por garantir a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita, desde o local da ocorrência até à unidade de saúde. Através do número europeu de emergência – 112, o serviço dispõe de múltiplos meios para responder com eficácia a situações de emergência médica.

O guia “Quando ligar SNS 24 ou INEM” pode ser consultado aqui.

