A PlayStation 5 chegará ao mercado daqui a cerca de um ano e a Sony prepara tudo para a ocasião. A acompanhar a PS5 teremos naturalmente um novo comando, DualShock 5, sobre o qual sabemos que poderá ter mais botões na traseira que a atual geração.

O comando é um dos elementos mais importantes numa consola e a Sony tem plena consciência disso! Deste modo, está a munir o DualShock 5 com capacidades interessantes e que decerto irão cativar os jogadores.

Recentemente, a Sony anunciou um acessório para conectar ao DualShock 4 da PS4 que basicamente permite adicionar botões traseiros ao terminal. Esta capacidade é bastante interessante e permite tirar mais partido do comando, com botões personalizáveis.

Não obstante, uma patente do que aparenta ser o comando da PS5 leva-nos para o mesmo conceito e propósito! Contudo, a empresa japonesa parece desta vez querer embutir de forma nativa estes botões. Assim sendo, o DualShock 5 poderá ter mais opções que o DualShock 4.

As ideias passadas na patente já foram criadas em imagens computadorizadas que nos mostram este conceito. O LetsGoDigital criou assim um concept do que poderá ser o DualShock 5 da PlayStation 5 com base nesta patente.

Quais são os destaques do comando DualShock 5 descrito na patente?

Os principais destaques estão na ausência do botão PlayStation e na presença dos botões colocados na traseira do comando. Estes quatro gatilhos são diferentes, sendo dois mais simples e os restantes dois aparentam ser botões de pressão.

Deste modo, a somar às mudanças nos joysticks, touchpad e teclas L2/R2, o DualShock 5 pode ter ainda a adição de novos botões na face traseira. A sua utilidade deverá ser idêntica à do acessório “DualShock 4 Back Button Attachment”, em que os botões extra são usados em funcionalidades personalizáveis nos jogos que o suportam.

Obviamente o desenvolvimento do comando da PlayStation 5 ainda não está terminado, sendo que nos próximos meses é expectável que haja mais novidades. A Sony prepara uma evolução neste quesito, especialmente tendo em conta a importância deste componente juntos dos jogadores!

