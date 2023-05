Cubot está pronta para lançar o novo rugged phone KingKong 9

Será mais um grande lançamento da Cubot marcado para o mês de junho. A empresa já está anunciar a chegada do rugged phone Cubot KingKong 9 com câmara de 108 MP, enorme bateria e processador com excelente desempenho, além de um ecrã auxiliar na traseira.

O Cubot KingKong 9 será lançado a 7 de junho. Este modelo robusto já está a ser anunciado pela fabricante, e além do design já se conhecem alguns pormenores.

O Rugged Phone Cubot KingKong 9 está a chegar

A estrutura do smartphone é muito comum dentro do segmento, com uma construção capaz de resistir a quedas, a água, embates, poeiras... destaque ainda para o ecrã na traseira, onde o utilizador poderá ter acesso a algumas informações rápidas e até controlar aspetos como multimédia.

O processador já foi anunciado também e é um MediaTek G99. Tem uma câmara principal de 108 MP e uma câmara macro de 5MP. A câmara frontal de selfies é de 32 MP. De notar que a câmara principal tem a funcionalidade de visão noturna.

A bateria, como é comum nestes smartphones, tem uma enorme capacidade. São 10600 mAh disponíveis que carregam a 33W. Além disso, ainda deverá funcionar como powerbank, para carregamento de outros dispositivos, mas este é um detalhe que deveremos ficar a conhecer melhor aquando do lançamento.

O rugged phone Cubot KingKong 9 será lançado já no próximo dia 7 de junho, com um preço final ainda desconhecido. Até lá, poderá participar no passatempo a decorrer, onde poderá ganhar um de 5 rugged phones Cubot KingKong 9 em sorteio.

Cubot KingKong 9