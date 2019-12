Rumor revela data de lançamento da PS5 e o seu preço final!

A PlayStation 5, ou PS5, chega no próximo ano ao mercado. Já são conhecidos oficialmente alguns pormenores e especificações, mas a grande parte continuam secretos. Recentemente, um rumor revelou a sua data de lançamento concreta e ainda o preço final de venda ao público!

A concretizar-se, teremos um aumento de preço face à geração atual da consola da Sony. Não obstante, a consola estará disponível para compra antes do Natal de 2020.

A PS5, juntamente com a Xbox Series X, são as consolas mais faladas e desejadas do momento. Vão representar o futuro do gaming em consolas e avizinha-se um duelo de titãs.

A Sony, até ao momento, não adiantou muitos pormenores sobre a sua consola… Sabemos que será lançada na época entre o Dia de Ação de Graças e o Natal de 2020. Para além disso, no passado mês de abril, ficamos a conhecer algumas especificações da consola através de Mark Cerney.

Não obstante das informações divulgadas até ao momento, ainda há muito a descobrir sobre a PS5! Especialmente mais características inovadoras que serão cruciais para cativar os jogadores a adquirirem a nova consola… Nesse sentido, os rumores têm-se mostrado cruciais.

Rumor indica data de lançamento concreta e ainda o preço final da consola

Um rumor, proveniente do Japão, partilha com a comunidade online informações bastantes pertinentes! Segundo o Gamers Gate, a PS5 será colocada à venda no dia 4 de dezembro de 2020.

Para além disso, foi ainda adiantado o seu preço de venda ao público. O preço será ligeiramente acima do esperado e deverá rondar os 69.800 yenes japoneses que corresponde a cerca de 575€ numa conversão direta. A confirmar-se este preço, estamos perante uma das consolas mais caras de sempre, com um aumento de mais de 43% face à PlayStation 4.

Questionada sobre esta possibilidade, a Sony apenas referiu que “Este não é um anúncio oficial, (…) pois a Sony não comentará rumores ou especulações sobre a PS5 no futuro”. Deste modo, a tecnológica japonesa não desmentiu… Mas esteve longe de confirmar os últimos rumores!

O que acha do preço adiantado por este rumor? Estará disposto a despender 575€ na futura PS5? Partilhe a sua opinião nos comentários!

A somar à PS5 normal, poderá ser também lançada a PlayStation 5 Pro…