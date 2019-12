É inegável a qualidade dos AirPods Pro da Apple. Além disso, estes promoveram um salto qualitativo face aos seus antecessores e um desafio interessante à concorrência num segmento tão especial. A Apple vê agora os seus auscultadores com cancelamento ativo de ruído apontados como capazes de uma melhoria no que toca à latência Bluetooth.

Os números são expressivos e a empresa de Cupertino já só promete a entrega para o final de janeiro. Em Portugal há algumas semanas que se nota “escassez” no retalho.

Cancelamento ativo de ruído e baixa latência

Conforme deixamos descrito na nossa primeira abordagem aos AirPods Pro, estes oferecem uma série de novos recursos avançados face ao que existia nos modelos anteriores. Não há dúvida que o cancelamento ativo de ruído foi o valor mais alto destes novos auscultadores. Contudo, a Apple imprimiu muito mais qualidade do que a que aparentemente percebermos.

Segundo conseguiu provar e demonstrar o músico e programador Stephen Coyle, os AirPods Pro vão mais além da oferta deste segmento de mercado. Vamos falar de latência.

Na verdade, a Apple tem vindo a trabalhar nesta área já há algum tempo. Para quem tem a HomePod sabe que o AirPlay 2 trouxe novidades nesta área, mesmo a Apple TV tem novas ferramentas que permitem adaptar o que se ouve, ao que se vê, através de uma funcionalidade usando o microfone do iPhone.

Portanto, embora exista latência, ela pode ser compensada por software. Contudo, a latência pode ser um problema em determinados momentos, como, por exemplo, nos sons propagados no jogos, o som que resulta do atender de uma chamada, as notificações e não só.

Latência – Comparação com o mercado

Apesar de não haver muitos equipamentos concorrentes dos AirPods, os poucos que existem têm uma excelente qualidade. Por exemplo, os Sony WF-1000XM3 que deixámos aqui uma análise ao pormenor. No entanto, o músico resolveu escolher um leque de auscultadores que passou pelos AirPods de 1.ª e 2.ª gerações, os AirPods Pro e os Beats Studio3 Wireless. Além destes, foi comparar com as qualidades dos Sony WH-CH700N. Pena não ter usado os Sony WH-1000XM3.

Para comparar, Coyle recorreu a teclado padrão do iOS e um jogo desenvolvido por ele. O título chama-se Tapt 2 e tem a especial necessidade de uma baixa latência de áudio.

Neste jogo, existe uma dinâmica fundamental entre os sons do teclado do iOS e o jogo. Assim, foi usado um metrónomo definido a 90bpm para medir o tempo de ocorrência dos sons.

Conforme vemos em cima, os testes resultaram em valores muito interessantes. Segundo Coyle, os AirPods de primeira geração têm uma latência de 274ms. Os AirPods mais recentes com o chip Apple H1 melhoraram para 178ms. Contudo, a pontuação de 144ms dos AirPods Pro mostram um grande salto tecnológico.

Coyle observa que a melhoria dos AirPods da primeira geração para os AirPods Pro é ainda maior do que estes números sugerem. De facto, a latência é tão impressionante que “a diferença de perceção torna os AirPods Pro tentadoramente próximo da perfeição”.