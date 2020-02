O Raspberry Pi é um dos mais simples e úteis micros computadores que podemos encontrar. Com uma simples board, este micro PC dá aos utilizadores uma plataforma importante para criarem os seus projetos.

Depois do conhecido problema que assolou a versão 4 do Raspberry Pi, a fundação que o suporta resolveu tratar desta questão. Para isso lançou, silenciosamente, uma nova versão deste seu computador.

O problema do Raspberry Pi 4 foi resolvido

São muitos os projetos e as situações em que o Raspberry Pi é útil. Este micro PC tem a capacidade de processamento necessária para manter um qualquer servidor a funcionar, abrindo certamente as portas a um mundo de utilizações.

Claro que o problema que o assolou, que impedia a utilização de qualquer cabo USB-C de carregamento, deixou muitos utilizadores descontentes e até a questionar se compensava a sua compra. Ao comprar o Raspberry Pi, estavam obrigados a ter de usar os carregadores oficiais.

Já se pode usar qualquer cabo USB-C

Agora, e para resolver de vez este problema, surgiu uma nova versão deste micro PC, que traz uma alteração de hardware. Esta tem finalmente o suporte necessário para funcionar com qualquer carregador ou cabo USB-C.

Curiosamente, nem a Fundação Raspberry Pi nem a Upton fizeram qualquer anúncio desta mudança subtil, ainda que essencial e necessária. Provavelmente queriam evitar ter de ficar com stocks elevados da versão anterior, que não iam vender.

A Fundação Raspberry já confirmou a mudança

Para quem avalia esta plataforma, as duas versões são exatamente iguais a olho nu. A diferença está no hardware, mas longe do que pode ser visto pelos utilizadores. Para detetar a nova versão, deve ser dado o comando ‘cat /proc/cpuinfo‘ e a versão da nova versão é c03112.

Está assim resolvida de vez esta questão e este problema que assolava o Raspberry 4. Ambas as entidades que tratam deste micro PC já confirmaram a mudança, revelando que finalmente esta é decerto uma questão tratada.