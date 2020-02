Apple vai lançar um Mac com processador ARM já no próximo ano

Há já muito tempo que se fala que a Apple prepara uma mudança grande na sua linha de computadores. A alteração mais óbvia parece ser a mudança de processadores, algo que ainda deixa muitos pouco confiantes.

As mais recentes informações revelam que este processo poderá já ter sido iniciado, esperando-se para 2021 a chegada do primeiro Mac com processador ARM.

Há um novo Mac a caminho?

A presença dos processadores Intel nos computadores da Apple é algo que nos habitámos a ver. Estes estão presentes em toda a linha e dão suporte a todo o software que a marca tem na sua loja.

Este parece, no entanto, algo que a marca se prepara para ultrapassar em breve. A mudança será feita para os processadores ARM, se bem que com um ligeiro pormenor importante. A marca ainda não confirmou esta mudança, mas tudo aponta para que seja este o caminho.

h2>A Apple vai finalmente abraçar os ARM

Segundo os dados que o conhecido analista Ming-Chi Kuo, da KGI Securities, apresentou, a Apple deverá iniciar a mudança de processadores já em 2021. Já antes tinha sido avançada esta mudança, mas a verdade é que nunca se concretizou.

Dentro do período de 12 a 18 meses deverá surgir um novo Mac, que terá um processador ARM, criado dentro de portas e com o design da própria Apple. A marca abandonará assim a Intel.

Os programadores precisam de se preparar

Há ainda o problema dos programadores, que têm de fazer uma transição completa das suas apps para esta nova arquitetura. A Apple deverá fornecer um kit dedicado a essa mudança e até uma primeira versão do macOS para ARM.

Aqui reside também a dúvida de que janela temporal será dada. Se for alargada no tempo, a Apple terá a sua loja pronta para a transição. Por outro lado, se aguardar para o último momento, acabará por ter problemas com a oferta para este novo sistema.

Um processador controlado pela Apple

A decisão de abandonar a Intel vem no seguimento de alguns problemas da Apple no campo dos fabricantes. A marca quer assim chamar a si todo o desenvolvimento do seu hardware, dando-lhe mais liberdade.

É ainda muito cedo para qualquer informação adicional, mas espera-se que quando chegar este processador ARM da Apple, esteja já em uso a tecnologia de 5nm, permitindo ainda mais desempenho. A Microsoft já traçou este caminho, com sucesso aparente, e agora é a vez da Apple marcar a sua posição.