Apple ameaçou banir Grok, mas deu a Musk o que nega a outros programadores

Foi surpreendente ver a Apple permanecer em silêncio enquanto o Grok inundava o X com deepfakes sexualizados. Uma carta da Apple aos senadores norte-americanos revela agora que a empresa de Cupertino estava, na verdade, a trabalhar nos bastidores para responsabilizar Elon Musk, sob ameaça de o banir completamente da App Store.

Apple ameaçou banir Grok de Elon Musk

O escândalo surgiu no início de janeiro de 2026, quando a ferramenta de IA Grok começou a gerar em massa imagens sexualmente explícitas. A plataforma X foi inundada com fotomontagens degradantes, dirigidas sobretudo a mulheres, algumas menores de idade, criadas a partir de fotos reais.

Inicialmente, Elon Musk reagiu com emojis de riso, antes de restringir o recurso a subscritores pagantes, uma medida considerada insuficiente. Alertada pelas queixas e pela cobertura mediática, a Apple contactou as equipas do X e do Grok nos bastidores para as informar de que violam as suas diretrizes. A NBC News obteve uma carta oficial, até agora secreta, da Apple para senadores norte-americanos, detalhando a intervenção da empresa.

Os programadores do xAI enviaram uma atualização inicial de emergência. Esta foi sumariamente rejeitada porque as medidas de segurança foram consideradas insuficientes. Na sua correspondência oficial, a Apple detalha o ultimato que impôs.

A Apple analisou as seguintes submissões feitas pelos programadores e determinou que a X tinha resolvido substancialmente as suas violações, mas a aplicação Grok continuava em desacordo com as normas. Assim, rejeitámos a submissão do Grok e informámos o programador que seriam necessárias alterações adicionais para sanar a violação, ou a aplicação poderia ser removida da App Store

Uma moderação da Apple a duas velocidades

Após novas modificações técnicas que restringiram a manipulação de imagens de pessoas reais, o Grok foi finalmente aprovado e descrito como "substancialmente melhorado" pela Apple. No entanto, o problema não está totalmente resolvido. Sabe-se de casos recentes em que os utilizadores ainda conseguem contornar os filtros para gerar conteúdo impróprio.

Este caso evidencia uma gritante disparidade no tratamento da gestão da App Store. Enquanto cerca de vinte apps geradoras de deepfake foram sumariamente removidas durante o mesmo período, as ferramentas de Elon Musk receberam tratamento preferencial e negociações. Isto sugere que quanto mais poderosa for a entidade por detrás de uma aplicação, mais complexo se torna o procedimento.

Banir as principais aplicações de Musk, um aliado da administração Trump, representa um risco político considerável que a empresa de Tim Cook claramente não queria correr. A Comissão Europeia abriu, no entanto, uma investigação formal ao X e ao Grok ao abrigo da Lei de Segurança Digital (DSA), lembrando a todos que a Apple não será a única responsabilizada pela sua gestão deste escândalo.