O final do ano de 2020 era muito aguardado pela comunidade Gamer, uma vez que era a data apontada para o lançamento da Playstation 5 e a Xbox Series S.

No entanto, segundo os analistas, o Covid-19 poderá atrasar estes planos, atirando estes lançamentos para 2021.

O mundo dos gamer prometia sofrer uma revolução em 2020. Com o lançamento das novas Playstation 5 e a Xbox Series S, este seria o nascimento de uma nova era no mundo das consolas.

No entanto, com os recentes acontecimentos a nível mundial e com a grande crise sanitária que se tem verificado com o Covid-19, várias das novidades estão a ser adiadas.

Playstation 5 e Xbox Series S podem ser adiadas para 2021

Segundo um analista da DFC Intelligence, especialista no mercado de hardware gaming, o efeito mundial deste virus deverá obrigar a Microsoft e a Sony a atrasar o lançamento das suas consolas para 2021, uma vez que as cadeias de abastecimento e fabrico estão fortemente afetadas. Além disso, refere ainda que se as fabricantes decidissem lançar ainda este ano, poderia significar um preço inicial acima do que era esperado, que se pensaria ser de 499$, e um stock baixo nas lojas.

Uma vez que não existem datas oficiais de lançamento para estas consolas, acredita-se que esta poderá ser uma hipótese a ser colocada por ambas as empresas. Embora estivesse previsto o lançamento no final do ano, aproveitando assim a corrida às prendas de natal, poderá haver algumas dificuldades para cumprir este prazo.

“A conclusão é que o Coronavírus irá ter um impacto severo a curto prazo na produção de ambos os sistemas. É muito provável que um ou ambos os sistemas não cheguem ao mercado na data prevista. Mesmo que ambas as consolas forem lançadas, o seu stock irá ser extremamente reduzido, sendo provavelmente muito mais caras.” “O mercado está neste momento num estado de incerteza nunca antes visto. Portanto, mesmo que a situação se resolva nas próximas semanas. A capacidade de produzir e lançar sistemas deste tipo está realmente em causa.”

Do lado das marcas, ainda não existe nenhuma informação oficial, sendo previsível que estejam a acompanhar a evolução desta crise para perceber qual o melhor caminho a seguir. Esta é uma notícia que a comunidade gamer certamente irá acompanhar de forma a perceber quando é que estas consolas chegarão ao mercado.