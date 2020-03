A união do Windows 10 e do Linux aconteceu de uma forma natural e até muito mais simples do que seria esperado. De forma transparente, este sistema recebeu o seu rival e passaram a estar integrados.

Claro que a Microsoft não parou de melhorar este componente, até porque está debaixo da avaliação apertada dos utilizadores. A segunda versão deste kernel vai chegar em breve e será parte da próxima grande atualização do Windows 10.

Linux e o Windows 10 cada vez mais unidos

Há algum tempo que a Microsoft revolucionou o seu sistema operativo. Com o Windows 10 resolveu criar um subsistema Linux e assim dar aos utilizadores acesso ao que este segundo sistema pode oferecer.

Claro que para isso teve de incorporar um kernel Linux no seu sistema, que pode ser chamado a qualquer momento. Esta é uma distribuição que consegue oferecer o que o utilizador necessita, havendo ainda a possibilidade de instalar novas distribuições.

O WSL2 vem com uma atualização

Até agora este kernel era instalado de forma manual e com uma dependência grande do que o utilizador necessitava. Claro que isso o tornava limitado a utilizadores mais experientes e que conheciam as instruções necessárias para o fazer.

Este processo vai em breve ser alterado de forma completa, com uma mudança que a Microsoft vai fazer. Com a versão 2004 do Windows 10, o WSL2 será incorporado e fará parte desta atualização. Sabe-se que chegará muito em breve para ser instalada nos milhões de PCs.

Novo kernel que melhora ainda mais a integração

A ideia base é colocar o WSL2 dentro dos processos de atualização do Windows. Assim, e de forma simples e rápida, a Microsoft consegue lançar atualizações e correções caso necessite.Vai também isolá-lo do próprio sistema operativo e assim tornar independente qualquer atualização.

Apesar desta mudança, quando esta atualização for lançada, os utilizadores vão ter de instalar o WSL2 manualmente, via uma normal atualização extra. Só dentro de alguns meses é que esta será automaticamente instalada e mantida.