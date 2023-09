Chrome permite copiar frames de vídeos para facilitar a partilha e anotações

Estamos numa altura de muitas novidades no mundo da tecnologia e a Google acabou de anunciar novas funcionalidades para o seu browser a pensar muito nos estudantes, entre elas a cópia de frames de vídeos para que as partilhas das imagens ou mesmo anotações sejam mais simples e com mais qualidade.

A Google apresentou um conjunto de 5 funcionalidades a pensar nos estudantes universitários. Com elas, poderão neste período de estudo e desenvolvimento usar o Chrome como um ajudante.

O grande destaque vai para a cópia de frames de vídeo. Já muitos de nós fomos obrigados a fazer capturas de ecrã durante a reprodução de um vídeo para, por exemplo, partilhar com alguém, para escrever notas, ou simplesmente para guardar como objeto de estudo (considerando o contexto).

O que a Google pretende oferecer com este novo recurso que estará disponível de forma alargada para os utilizadores do Chrome no PC, é uma forma de obter essas imagens com boa qualidade e sem necessidade de recorrer a ferramentas de recorte.

Como copiar um frame de um vídeo no Chrome?

Para ter acesso à cópia de frame do vídeo, basta que o utilizador tenha o seu Chrome atualizado e clique com o botão direito do rato sobre o vídeo. Depois é então necessário selecionar a opção Copiar frame do vídeo, tal como mostram as imagens.

O resultado é excelente, visto que a imagem é conseguida com boa qualidade, devidamente recortada. Está pronta para colar nalgum documento, editor de imagem ou num chat para partilhar com alguém.

Na publicação da Google, além desta dica, ainda são sugeridas como ferramentas úteis para os estudantes a organização e procura fácil de separadores, com recurso à funcionalidade de agrupar separadores; o backup da pesquisa com histórico agrupado; a criação de palavras passe fortes para as contas escolares online; e, por fim, a instalação de algumas extensões do Chrome úteis.