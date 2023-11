Câmara de Viseu vítima de burla informática! 380 mil euros…

A Câmara de Viseu foi vítima de uma fraude informática que envolveu o pagamento de faturas de energia. O Município de Viseu já fez queixa as autoridades competentes.

Revela o Jornal do Centro, e de acordo com declarações do autarca viseense, a queixa foi apresentada na Polícia Judiciária e a Câmara já está a rever procedimentos para evitar situações futuras.

Segundo o Presidente do Município de Viseu, Fernando Ruas...

Tenho de anunciar a fraude de que o SMAS foi vítima e que tem a ver com a aquisição de energia e o pagamento de duas faturas. Recebemos um e-mail que supostamente era da empresa [fornecedora de energia] que tinha um IBAN e que por acaso até do banco com que trabalhamos Só percebemos o que tinha acontecido, porque a Galp Energia nos exigia o pagamento e nós afirmávamos que já o tínhamos feito. E foi quando fomos ver o que aconteceu. Em causa está a aquisição de energia elétrica em média tensão.

O Presidente revelou que foi possível travar a tempo o segundo pagamento no valor de 172 mil euros e que tem esperança de rever algum dinheiro do primeiro pagamento no valor de cerca de 380 mil euros. A fraude acabou por ser descoberta porque a empresa estava com insistência a pedir o pagamento.

Segundo o autarca de Viseu, o IBAN está ligado a uma conta no estrangeiro. As contas da Municipio foram imediatamente suspensas pelo banco.

O modus operandi desta fraude, conhecida por CEO Fraud, os cibercriminosos falsificam contas de e-mail e fazem-s passar por executivos ou uma empresa para tentar enganar os funcionários, normalmente da contabilidade ou do RH, para que sejam executadas transferências bancárias ou enviar informações fiscais confidenciais.