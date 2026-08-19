Bannerlands mistura Civilization e Slay the Spire para criar um império… de cartas

E se fosse possível construir uma civilização inteira através de um baralho de cartas? É precisamente essa a proposta de Bannerlands, o novo roguelike de estratégia dos criadores de Age of Rivals.

Construir um império, desenvolver a economia, apostar na cultura ou simplesmente declarar guerra aos adversários. São algumas das decisões habitualmente associadas aos grandes jogos de estratégia e construção de civilizações. Bannerlands pega nestes conceitos e coloca-os dentro de uma fórmula de deckbuilding, criando uma combinação que promete agradar tanto aos fãs de Civilization como aos de Slay the Spire.

Desenvolvido pela Dark Inertia Studios, equipa responsável por Age of Rivals, Bannerlands prepara-se para receber uma nova demo no Steam a 17 de agosto, apresentando uma versão atualizada com novo grafismo e várias novidades na jogabilidade. O lançamento completo está previsto para o início de 2027.

A ideia é simples de explicar, mas poderá revelar-se bastante profunda na prática: o jogador constrói a sua civilização uma carta de cada vez. Cada turno representa uma nova oportunidade para expandir o poder do império, criar combinações entre cartas e responder às estratégias do adversário.

Mas não existe apenas um caminho para a vitória.

Guerra, cultura ou economia?

Em Bannerlands, cada campanha coloca o jogador perante decisões que podem definir o futuro da sua civilização. É possível apostar numa poderosa máquina militar e tentar esmagar os adversários, investir na cultura para construir uma sociedade dominante ou desenvolver uma economia suficientemente forte para financiar a expansão.

As cartas representam diferentes elementos da civilização, desde elefantes de guerra e catedrais a comerciantes e espiões, existindo centenas de possibilidades para descobrir e combinar.

Como acontece num roguelike, cada partida apresenta novas possibilidades e obriga o jogador a adaptar a sua estratégia. Uma combinação particularmente poderosa numa campanha pode não ser possível na seguinte, tornando a capacidade de improvisação tão importante como o planeamento.

A experiência não fica limitada ao jogo a solo. Bannerlands contará com campanhas PvE e modos multijogador, tanto offline como online, permitindo ainda escolher diferentes governantes, cada um com características e estilos de jogo próprios.

A fórmula não é completamente nova, mas a forma como junta construção de civilizações, cartas e estrutura roguelike poderá dar origem a uma experiência bastante interessante para os fãs de estratégia.

Uma nova demo chega em agosto

A nova demo de Bannerlands chega ao Steam a 17 de agosto de 2026, permitindo experimentar a versão mais recente do projeto e conhecer algumas das novidades introduzidas pela Dark Inertia Studios durante o desenvolvimento.

O estúdio tem experiência precisamente neste tipo de estratégia baseada em cartas. Age of Rivals, lançado em 2017, apresenta também construção de civilizações através de cartas e conta atualmente com uma classificação “Muito positiva” no Steam, com 85% das análises positivas.

Bannerlands surge, assim, como uma evolução natural dessa ideia, mas com uma estrutura roguelike e uma maior aposta na criação de campanhas diferentes a cada partida.

Se a mistura entre Civilization e Slay the Spire conseguir funcionar tão bem como a premissa sugere, Bannerlands poderá ser um daqueles jogos de estratégia aparentemente simples à primeira vista, mas capazes de prender o jogador durante muitas horas à procura da combinação perfeita de cartas para construir o império definitivo.

O lançamento completo está previsto para o primeiro trimestre de 2027 no Steam.