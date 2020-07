Como aceder à Disney+ em Portugal

Disney+ é um serviço de streaming cujas expectativas estão elevadíssimas e, provavelmente, podem até vir a vencer o Netflix. Na verdade, a Disney+ vem com todas as guloseimas que puxariam praticamente qualquer streaming em todo o mundo.

Para começar, desde uma completa coleção dos filmes Marvel, como a saga completa dos Avengers, passando pela coleção completa de Star Wars, com The Mandalorian, onde se pode ver o amor da Internet: o bebé Yoda. Além de tudo isso, também pode ver National Geographic, os filmes de animação da Pixar, e muito mais. Mas, se o serviço ainda não existe em Portugal, como podemos aceder é a grande questão.

A verdade é que (ainda) não podemos aceder à Disney+ em Portugal. Apesar do Disney+ tenha planos para lançar o serviço em Portugal até ao Outono de 2020, com a COVID-19 a mexer com as datas de lançamentos de produtos a nível mundial, não podemos ter a certeza de que esta linha temporal seja sequer precisa.

Mas, como se diz na gíria, a esperança é sempre a última a morrer e, usando algumas técnicas, podemos dizer que o Disney+ está praticamente acessível em Portugal e em todo o lado neste momento, apenas com uma solução rápida: através do uso de uma VPN.

VPN: a porta de entrada para o entretenimento sem limites

A capacidade de mudança de IP de um serviço de Rede Privada Virtual é o que nos permite alterar a nossa identidade e localização virtuais, facilitando o acesso a conteúdos que não estão disponíveis na região que nos encontramos.

Entretanto, a Disney+ está disponível, no dia de hoje, nos mais variados países como:

Estados Unidos,

Canadá,

Holanda,

Austrália,

e Nova Zelândia,

Isto, para citar alguns. Ora para aceder ao Disney+ é obrigatório aceder ao serviço a partir de um dos países acima mencionados. A única forma de o fazer é a alterar o nosso IP público fornecido pelo ISP com um endereço IP fornecido por uma VPN.

Desta forma, podemos assistir ao Disney+ antes da sua apresentação oficial em: Portugal.

Além disso, não é apenas um serviço Disney+ a que podemos aceder com uma VPN. Existem outras vantagens, como assistir a outros serviços restritos à região como, por exemplo o Netflix US, Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer, e muito mais.

Como assistir à Disney+ em Portugal com uma VPN

Em resumo, eis como pode começar com a Disney+ no seu país enquanto utiliza uma VPN:

Antes de tudo, temos de subscrever uma VPN. Neste caso, recomendamos a PureVPN; Descarregue a aplicação para o dispositivo desejado Abra a aplicação e selecione o país onde a Disney+ está disponível, como, por exemplo, os EUA Inscreva-se na Disney+ utilizando um método de pagamento ligado aos EUA ou a qualquer outro país suportado Agora, há que ir a Sites Populares e procure a Disney+ Clique para aceder à Disney+ e desfrutar de todas as guloseimas oferecidas pelo serviço de streaming

Inscreva-se no Disney+ fora dos EUA com uma VPN

Então, ao contrário de outros serviços de streaming como o Netflix e o Amazon Prime Video, é necessário inscrever-se na Disney+ utilizando uma forma de pagamento ligada ao país onde a Disney+ está disponível.

Contudo, se ainda não possui uma conta Disney+, siga este guia para se inscrever facilmente para uma nova conta:

Iniciar uma VPN e ligar-se ao servidor VPN dos EUA Agora, vá a Gmail.com e crie um novo ID Gmail Ir à loja Amazon e comprar um cartão-presente da loja Google Play Verifique o seu e-mail para ver o Código de Resgate do Cartão de Oferta Utilize o Código de Resgate para transferir o montante para a sua conta Gmail Introduza o nome do seu país e o código postal. Introduza os Estados Unidos e o código postal americano que desejar Inicie a sessão no seu dispositivo Android utilizando a nova conta Gmail Abrir Google Play Store e descarregar a aplicação Disney+ Lançar a aplicação e ir para Iniciar o teste gratuito Agora, crie uma conta e pague com o cartão de oferta da loja Google Play Abra a aplicação Disney+ e veja todos os seus programas de TV e filmes favoritos

Os utilizadores do iOS terão de comprar um Cartão Oferta Apple para resgatar o código e transferir o montante para a sua conta Gmail.

A melhor e mais fiável VPN para Streaming Disney+

É importante compreender que nem todas as VPN podem ou conseguem desbloquear o Disney+ em Portugal.

Decerto, mesmo que um serviço VPN possa desbloquear o serviço de streaming no seu país, o mesmo pode não ser capaz de prometer boas velocidades de streaming.

Por conseguinte, existem certas verificações de qualidade de uma boa VPN de streaming que deve verificar antes de obter uma VPN para aceder à Disney+ ou a qualquer outro serviço de streaming restrito a uma região:

Deve ter servidores VPN em países onde o serviço de streaming como a Disney+ está disponível;

Os servidores VPN devem oferecer bom desempenho e conectividade ao longo do dia;

As velocidades de fluxo mais altas são obrigatórias para desfrutar dos seus fluxos favoritos sem qualquer amortecedor;

O suporte Ultra HD e 4K é um grande ponto positivo;

O fornecedor de VPN deve ser fiável. Deve ter uma política estrita de zero logs;

O fornecedor de VPN é de confiança de milhões de utilizadores em todo o mundo

A PureVPN cumpre todos os requisitos

Inegavelmente, a PureVPN é conhecida na indústria pelas suas robustas características de privacidade, bem como pela sua velocidade de transmissão sem paralelo.

Então, a PureVPN é um fornecedor de VPN baseado em Hong Kong que começou de um punhado de servidores VPN em alguns locais, fazendo a evolução natural de fornecedor de VPN de topo com uma vasta rede de mais de 2.000 servidores, cobrindo 140 países e mais de 180 locais.

Principalmente, a PureVPN tem vindo a melhorar maciçamente ao longo dos anos, tanto no departamento de privacidade como no departamento de serviços de streaming.

Importante, esta VPN aprimorada não só fornece acesso instantâneo à Disney+ em Portugal e em todo o mundo, mas também a dezenas de outras opções de streaming de topo como Netflix, Hulu US, BBC iPlayer e muito mais.

Por outro lado, a PureVPN possui servidores de streaming rápidos e de alto desempenho nos EUA que não só lhe permitem aceder à Disney+ mas também assistir aos seus favoritos a velocidades insanamente altas, estando entre os poucos fornecedores de VPN que suportam até mesmo o streaming de 4K.

Outra qualidade que dá um enorme ponto positivo à PureVPN é o facto de ser um fornecedor de VPN certificado No-Log.

A política de logs zero da PureVPN é auditada e validada por um auditor de segurança e privacidade de terceiros de renome, a Altius IT.

As mais de 10.000 opiniões no Trustpilot marcam a diferença do serviço desta VPN.

Palavras finais

A Disney+ pode ou não implantar-se em Portugal até ao outono de 2020. Se não conseguir manter a paciência por tanto tempo, pode subscrever a PureVPN e aceder agora à Disney+ em Portugal.

É simples, seguro e ao alcance de todos por um valor bastante aceitável.