Tenha uma casa mais tecnológica com os eletrodomésticos certos

Os eletrodomésticos estão cada vez mais inteligentes e com tecnologias que os tornam mais eficientes. Além disso, a evolução e a grande oferta fazem com que os preços estejam mais interessantes.

Estes são alguns dos eletrodomésticos que farão da casa um lugar mais tecnológico e, acima de tudo, lhe farão poupar tempo em várias tarefas domésticas.

Os Inteligentes

Robô aspirador BlitzWolf BW-VC2

Este top não podia começar sem um dos nossos produtos favoritos: um robô aspirador. Existem opções mais avançadas, mas o BlitzWolf BW-VC2 apresenta-se como uma opção equilibrada em termos de funcionalidades e preço.

O BlitzWolf BW-VC2, além de aspirar, ainda permite passar um pano húmido no chão, de forma a manter a casa mais limpa. É controlado via app, onde é feito o mapeamento laser de toda a área da casa e ainda pode funcionar com a Alexa.

O aspirador BlitzWolf BW-VC2 está disponível em armazém europeu por cerca de 225€, utilizando o código de desconto BGPPLBWVC2.

BlitzWolf BW-VC2

Candeeiro LED Yeelight YLXD01YL

Cada vez mais se dá importância à luz de cada ambiente e agora com tanta gente a trabalhar e a estudar em casa, a intensidade e cor da iluminação poderá fazer toda a diferença no momento de distinguir o horário de trabalho do de lazer.

Este candeeiro com lâmpada LED Yeelight YLXD01YL é uma opção “inteligente” que pode ser controlada também através do smartphone, mas mais que isso, pode ser configurada de forma a criar os tais ambientes referidos.

Por exemplo, inclui o modo Cozy Moonlight, que cria um ambiente aconchegante com uma luz quente e de baixa intensidade. Caso a Mi Band esteja associada à lâmpada, quando deteta que o utilizador está a dormir a lâmpada pode apagar automaticamente, entre outras funcionalidades.

Além disso, oferece proteção IP60 que protege contra poeiras e insetos.

A lâmpada inteligente Yeelight YLXD01YL está disponível por cerca de 49€, utilizando o código de desconto BGYLXD01YL1. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

Yeelight YLXD01YL

Os Tecnologicamente avançados:

Mini ar-condicionado Xiaomi MICROHOO

Agora que o verão está a chegar e é prometido calor abrasador, poderá substituir a sua ventoinha por um ar condicionado. É certo que um sistema de ar condicionado implica um investimento mais elevado e até algumas obras em casa, um equipamento em versão reduzida poderá ser suficiente para manter uma divisão mais fresca.

Este produto MICROHOO é mais um do ecossistema Xiaomi e basicamente funciona com um depósito de água que vai ao congelador, ou onde são adicionados cubos de gelo, por onde o ar passa e é arrefecido de forma instantânea.

Tem como dimensões 178 x 196 x 182 mm, sendo muito fácil de transportar e de colocar em qualquer lugar, tem ligação USB Tipo-C para carregamento, e ainda inclui um ecrã para indicações e ajuste de definições.

O mini ar-condicionado MICROHOO está disponível por pouco mais de 50€, utilizando o código de desconto BGPPLMICROHOO.

MICROHOO

Air Fryer Xiaomi LIVEN G-5 – os fritos como nunca

As fritadeiras Air Fryer tiveram o seu auge quando começaram a surgir no mercado, há já muitos anos, mas não foram produtos de grande aceitação. No entanto, o assunto alimentação saudável veio dar uma nova vida a estes eletrodomésticos, tendo a procura aumentado por parte das famílias.

A Xiaomi LIVEN G-5 premite então prepara os mais variados pratos associados a frituras, mas sem adicionar gordura ou com um teor de gordura muito reduzido, torando as refeições muito mais saudáveis.

O design deste produto é muito elegante, com acabamentos em dourado, botões táteis na zona superior e oferece ainda uma capacidade de 2,5 litros.

A LIVEN G-5 está disponível por cerca de 77€, utilizando o código de desconto BGPPLLIVEN.

LIVEN G-5