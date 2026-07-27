Cadeirinhas “inteligentes”: estes gadgets alertam para bebés esquecidos no carro

No seguimento da tragédia de Almada, onde uma criança perdeu a vida depois de ter permanecido esquecida no interior de uma viatura, falámos sobre as tecnologias que os automóveis já oferecem para prevenir este tipo de situações. Além disso, contudo, existe uma outra camada de proteção que pode fazer a diferença: os gadgets que se instalam diretamente na cadeirinha do bebé, tornando-a "inteligente".

Uma camada extra de segurança

O esquecimento de uma criança no carro continua a ser uma realidade que, apesar de rara, acontece em diferentes países e está frequentemente associado a alterações de rotina, fadiga ou momentos de grande stress, e não necessariamente a negligência.

Por isso, a tecnologia tem procurado criar redundâncias, reduzindo a dependência exclusiva da memória humana.

Embora as fabricantes automóveis estejam a integrar cada vez mais sistemas de deteção de ocupantes no habitáculo, conforme explorámos aqui, a verdade é que milhões de veículos em circulação ainda não dispõem dessas funcionalidades.

Neste cenário, os gadgets concebidos para acompanhar a cadeira da criança, independentemente do automóvel onde esta é instalada, podem ser a aposta ideal.

Como funcionam estes dispositivos?

A maioria destas soluções recorre a sensores de pressão, sensores de presença e sistemas que comunicam por Bluetooth com o smartphone do condutor.

Quando o sistema deteta que a criança permanece na cadeira e o adulto se afasta do veículo, é emitido um alerta através da aplicação móvel.

Alguns modelos vão mais longe, escalando os avisos e enviando notificações para contactos previamente definidos caso o alerta inicial não seja reconhecido.

A vantagem destas soluções é a sua compatibilidade quase universal. Em vez de dependerem da tecnologia integrada no automóvel, acompanham a cadeira do bebé e podem ser utilizados em diferentes veículos.

6 gadgets que tornam a cadeirinha do bebé "inteligente"

As sugestões abaixo representam uma amostra da oferta atualmente disponível, existindo muitas outras alternativas, incluindo soluções desenvolvidas por marcas especializadas em artigos de puericultura e comercializadas em lojas dedicadas ao universo do bebé.

Independentemente da opção escolhida, o importante é privilegiar dispositivos fiáveis, compatíveis com a cadeirinha e adequados à utilização pretendida.

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Chicco Bebècare Easy-Tech Sistema universal anti-abandono para cadeira de carro para bebé, com App Bluetooth, 3 níveis de alarme, alarmes inteligentes, branco/azul. Ver na Amazon

Foppapedretti Babyguard Dispositivo anti-abandono, sistema anti-abandono com sensores integrados, poliéster, preto. Ver na Amazon

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CYBEX Kit de segurança SensorSafe 4 em 1 para porta-bebés, para bebés, compatível com todos os porta-bebés Cybex, cinzento. Ver na Amazon

Ainda que nenhum dispositivo consiga eliminar completamente o risco, nem substituir os cuidados de quem transporta uma criança, estes gadgets procuram reduzir a probabilidade de um erro humano ter consequências irreversíveis, acrescentando uma camada de proteção da mesma forma que os cintos de segurança, os airbags ou os sistemas automáticos de travagem.