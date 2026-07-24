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Almada: a tragédia que a tecnologia dos carros já sabe evitar

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Infinity says:
    24 de Julho de 2026 às 11:22

    Não há desculpa para o esquecimento. Nao podemos estar dependente de tecnologias quando existe sempre o risco de falha ou mau funcionamento. De certeza que a pessoa responsavel nao se esqueceu do telemovel na viatura. As pessoas tem que ser responsabilizadas e muita força para os pais.

    Responder
    • JL says:
      24 de Julho de 2026 às 12:14

      O problema é que o ser humano falha mais e erraticamente.

      Responder
    • Sérgio V. says:
      24 de Julho de 2026 às 13:01

      Não sabes o que dizes. Primeiro. Não sabes o estado mental da pessoa que se esqueceu. Quem diz aqui diz quando são os pais. Segundo se uma pessoa falha tem que haver outras pessoas que possam corrijir. Nestes casos não há. De certeza que não é só uma pessoa a trabalhar na creche. Não culpem uma só pessoa porque há vários culpados nisto

      Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    24 de Julho de 2026 às 12:07

    Não queria estar na pele de nenhum dos intervenientes desta história, acredito que tenha sido esquecimento / falha de tanta gente a pessoa que se esqueceu da criança no carro também deve estar num estado lamentável mas os pais, esses vão ter de ter muita força.
    Se perder um animal de estimação é o que é, nem consigo imaginar a dor de se perder um filho.
    Forte abraço à família.

    Responder
  3. PoPeY says:
    24 de Julho de 2026 às 12:32

    Este caso demonstra apenas a bandalheira em piloto automatico que está o País.

    Não houve contagem na saida do carro
    Não houve contagem na entrada da sala.

    Não foi apenas um esquecimento, Foi um desleixo que passou por várias mãos.

    Responder
    • KidsGraça says:
      24 de Julho de 2026 às 13:04

      Exato. A/o motorista esqueceu a criança no veículo, mas na receção da escola ninguém deu pela falta da criança também, o que me leva a querer se mais crianças faltarem às aulas/atividades eles nem vão dar pela falta deles 🙁

      Responder

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