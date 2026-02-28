Nova série Xiaomi Pad 8: produtividade sem limites em qualquer lugar a partir de 449,99 €

Hoje é dia de novidades assinadas pela Xiaomi e, não fosse a nova linha de smartphones suficiente, a marca apresenta, também, a série Xiaomi Pad 8. De profissionais a utilizadores comuns, a nova série alia o desempenho de nível flagship ao design elegante e altamente portátil, tornando-se no aliado perfeito para uma produtividade sem limites, em qualquer lugar.

Pensados para a produtividade e potencializados por Inteligência Artificial (IA), a Xiaomi acaba de anunciar os novos Xiaomi Pad 8 e Xiaomi Pad 8 Pro.

A nova linha de tablets destaca-se por ser composta pelos dispositivos mais finos e potentes alguma vez lançados pela marca nos mercados internacionais.

Portabilidade ideal

Concebida para profissionais e para o utilizador comum, a nova série alia o desempenho de nível flagship ao design elegante e altamente portátil, tornando-se no aliado perfeito para uma produtividade sem limites, em qualquer lugar.

Integrada no ecossistema alargado de hardware inteligente da Xiaomi, a série Xiaomi Pad 8 incorpora tecnologia de ponta desenvolvida para os smartphones da marca.

Equipados com um ecrã de 11,2 polegadas com resolução 3.2K, que oferece até 800 nits de brilho e uma taxa de atualização fluída de 144 Hz, os tablets chegam com um perfil ultrafino de apenas 5,75 mm e um peso de 485 g.

Apesar de serem mais finos e leves do que a geração anterior, ambos os modelos estão equipados com uma bateria de 9200 mAh, garantindo maior autonomia para sessões de utilização prolongadas.

Nova linha de tablets da Xiaomi equipada com HyperOS 3

Com o Xiaomi HyperOS 3 integrado, a série Xiaomi Pad 8 apresenta uma estética ainda mais elegante e refinada, produtividade ao nível de um computador e inteligência integrada suportada pelo Xiaomi HyperAI.

A nova interface inclui ecrãs de bloqueio, wallpapers e elementos de ambiente de trabalho atualizados, enriquecidos com animações subtis e widgets personalizáveis.

Além do design, o Xiaomi HyperOS 3 permite maximizar a produtividade, assegurando uma experiência multitarefa fluída e um ambiente de utilização semelhante ao de um computador.

O modo de ecrã dividido foi atualizado e passa a suportar uma divisão vertical 5:5, tirando maior partido do ecrã de grandes dimensões, o que torna a gestão de multitarefas ainda mais eficiente, bem como um novo rácio horizontal 1:9, que oferece maior flexibilidade na gestão de janelas.

O Workstation Mode da série Xiaomi Pad 8 foi igualmente melhorado, aumentando o número de aplicações que podem permanecer na Dock, permitindo o acesso rápido a um conjunto alargado de ferramentas.

O Xiaomi HyperOS 3 eleva ainda mais a experiência de multitarefa ao suportar um navegador ao nível de PC, segundo a Xiaomi.

Com pré-visualizações intuitivas ao passar o cursor, opção de clicar com o botão direito do rato e uma barra de ferramentas otimizada, esta solução facilita a interação com ferramentas e plataformas online, promovendo uma maior eficiência em contextos de trabalho, criação e colaboração digital.

Os fluxos de trabalho profissionais são reforçados pela integração do WPS Office para PC, garantindo total compatibilidade com WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets e WPS PDFs para criação e edição de documentos diretamente no dispositivo.

Estas funcionalidades foram especificamente desenvolvidas para potencializar a produtividade no ecossistema Xiaomi.

Além disso, o Xiaomi HyperAI e as capacidades reforçadas de interconetividade contribuem para uma experiência ainda mais eficiente e integrada, permitindo transições fluídas entre tarefas, colaboração contínua entre dispositivos e um fluxo de trabalho sem interrupções.

A "nata da nata" desta nova linha da Xiaomi

No topo da gama, o Xiaomi Pad 8 Pro está equipado com a plataforma móvel Snapdragon 8 Elite, garantindo desempenho de referência para utilizadores com necessidades mais exigentes, com um aumento de 81% no desempenho da CPU e de 103% na performance da GPU.

Com tecnologia HyperCharge de 67 W, o Xiaomi Pad 8 Pro permite carregamentos rápidos e eficientes, assegurando maior disponibilidade ao longo do dia, mesmo em contextos de mobilidade e agendas exigentes.

A câmara traseira de 50 MP e a câmara frontal de 32 MP foram concebidas para profissionais que necessitam de captar imagens detalhadas e realizar videochamadas com elevada qualidade.

Para utilizadores com maiores necessidades de armazenamento, o modelo disponibiliza até 512 GB, com espaço amplo para ficheiros de projeto, conteúdos multimédia em alta resolução e aplicações.

O Xiaomi Pad 8 Pro está disponível numa versão Matte Glass, com ecrã nano-texturizado de última geração e tecnologia de revestimento antirreflexo, que melhora a resistência ao brilho em 44% face à geração anterior e proporciona uma experiência tátil superior, particularmente relevante na utilização com a caneta em contextos profissionais ou de criatividade.

Modelo de base é o mais potente até agora da Xiaomi

No caso dos utilizadores que pretendem uma experiência mais simplificada, mas igualmente potente, o Xiaomi Pad 8, "o modelo base mais potente da Xiaomi até à data a nível global", apresenta-se como uma alternativa de elevado desempenho, equipada com a plataforma móvel Snapdragon 8s Gen 4.

Com uma melhoria de 32% no desempenho da CPU e de 67% no desempenho da GPU, afirma-se como a solução ideal para utilizadores que valorizam a capacidade de multitarefas eficiente.

A tecnologia de carregamento turbo de 45 W assegura tempos de carregamento rápidos, garantindo maior disponibilidade mesmo em dias mais exigentes.

A câmara traseira de 13 MP e a câmara frontal de 8 MP proporcionam imagens ainda mais nítidas e claras para utilização diária.

Com até 256GB de armazenamento, o Xiaomi Pad 8 disponibiliza espaço suficiente para aplicações, fotografias e conteúdos multimédia do dia a dia, oferecendo o equilíbrio ideal entre capacidade e desempenho sem excedentes desnecessários para projetos de maior exigência.

Nova Focus Pen Pro

A série Xiaomi Pad 8 introduz a nova Xiaomi Focus Pen Pro, uma caneta premium com apenas 17,5 g de peso.

Equipada com sensibilidade à pressão para maior precisão na escrita e no desenho, integra ainda gestos intuitivos de pinça e duplo toque, proporcionando uma interação fluída com documentos e conteúdos criativos.

A série é igualmente compatível com um conjunto de acessórios orientados para a produtividade, incluindo os seguintes:

Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard;

Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard;

Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover.

Todos os acessórios foram pensados para potencializar os fluxos de trabalho e transformar os tablets em ferramentas versáteis e completas.

Preço e disponibilidade

O Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB) está disponível nas cores Pine Green, Gray e Blue, com o PVP de 449,99 euros.

A versão Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass (12 GB + 512 GB) está disponível exclusivamente na cor Gray, com o PVP de 699,99 euros.