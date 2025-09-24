Porque o carregador dos computadores portáteis tem uma “caixa” no cabo

Essenciais hoje em dia, os computadores portáteis estão na mochila ou pasta de muitos estudantes e profissionais. Caso tenha um, já reparou certamente na "caixa" do cabo de carregamento. Sabe para que serve?

Não é um elemento a que prestemos atenção, mas a "caixa" presente no cabo de carregamento dos computadores portáteis é o que permite recarregar as nossas máquinas.

Oficialmente apelidada adaptador para computador portátil, essa "caixa" é considerada um componente de bateria externa, pois é responsável por converter a energia da tomada para uma tensão adequada para carregar o computador portátil.

Para que serve a "caixa" do cabo de um carregador portátil?

Normalmente, a energia que se obtém de uma tomada de parede é uma corrente alternada (CA). Por sua vez, um computador portátil carrega por via de corrente contínua (CC).

Perante esta diferença, não se pode simplesmente ligar o cabo do computador portátil diretamente à tomada de parede, pois ela não será capaz de fornecer o tipo correto de voltagem.

É aqui que a "caixa" integrada no cabo, ou o adaptador para computador portátil, entra: ela converte a CA em CC.

Esta "caixa" é externa, em vez de integrar o próprio computador, por uma questão de conveniência, pois ocuparia um espaço valioso num dispositivo que se quer fino e portátil.

Computadores portáteis utilizam CC

A título de curiosidade, as centrais elétricas geram energia CA, porque o movimento alternado da energia permite que ela viaje mais longe. Assim, por ser facilmente obtida em todas as tomadas de parede, é ideal para alimentar edifícios de escritórios e casas, por exemplo.

Embora o movimento linear da CC significar que não viaja tão longe, os dispositivos como baterias de computadores portáteis preferem este tipo de corrente, por assegurar uma tensão direta e consistente.

De facto, se for utilizada diretamente, a CA pode mesmo causar problemas internos nos computadores portáteis.

Posto isto, a "caixa" no carregador do computador portátil permite que o dispositivo funcione tranquilamente, pois converte a energia elétrica numa forma de energia segura e utilizável pelo computador portátil.