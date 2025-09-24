Porque o carregador dos computadores portáteis tem uma “caixa” no cabo
Essenciais hoje em dia, os computadores portáteis estão na mochila ou pasta de muitos estudantes e profissionais. Caso tenha um, já reparou certamente na "caixa" do cabo de carregamento. Sabe para que serve?
Não é um elemento a que prestemos atenção, mas a "caixa" presente no cabo de carregamento dos computadores portáteis é o que permite recarregar as nossas máquinas.
Oficialmente apelidada adaptador para computador portátil, essa "caixa" é considerada um componente de bateria externa, pois é responsável por converter a energia da tomada para uma tensão adequada para carregar o computador portátil.
Para que serve a "caixa" do cabo de um carregador portátil?
Normalmente, a energia que se obtém de uma tomada de parede é uma corrente alternada (CA). Por sua vez, um computador portátil carrega por via de corrente contínua (CC).
Perante esta diferença, não se pode simplesmente ligar o cabo do computador portátil diretamente à tomada de parede, pois ela não será capaz de fornecer o tipo correto de voltagem.
É aqui que a "caixa" integrada no cabo, ou o adaptador para computador portátil, entra: ela converte a CA em CC.
Esta "caixa" é externa, em vez de integrar o próprio computador, por uma questão de conveniência, pois ocuparia um espaço valioso num dispositivo que se quer fino e portátil.
Computadores portáteis utilizam CC
A título de curiosidade, as centrais elétricas geram energia CA, porque o movimento alternado da energia permite que ela viaje mais longe. Assim, por ser facilmente obtida em todas as tomadas de parede, é ideal para alimentar edifícios de escritórios e casas, por exemplo.
Embora o movimento linear da CC significar que não viaja tão longe, os dispositivos como baterias de computadores portáteis preferem este tipo de corrente, por assegurar uma tensão direta e consistente.
De facto, se for utilizada diretamente, a CA pode mesmo causar problemas internos nos computadores portáteis.
Posto isto, a "caixa" no carregador do computador portátil permite que o dispositivo funcione tranquilamente, pois converte a energia elétrica numa forma de energia segura e utilizável pelo computador portátil.
Fonte: BGR
Neste artigo: cabo de carrgador, carregador, computadores portáteis
“No meu tempo” chama-se transformador AC/DC. ” Movimento linear da CC” – Degradação da tensão continua? ” movimento alternado ” -. Corrente alterna? Este artigo tem qualquer coisa de estranho, sabe mal.
Powered by IA!
Basicamente é uma fonte de alimentação externa
Interessante que os carregadores ainda sao fornecidos com cabo e carregador exageradamente grandes.
Existem carregadores pelo menos USB 65w (para telemovel, claro) que fornecem 20V/3A, pequenos e com um cabo USB de pelo menos 3 metros e ja se poupa imenso espaco na bagagem.
Se o portatil nao carregar por USBC, existem adaptadores USBC-PD (power delivery, cerca de 1 eur) que resolvem a coisa.
Tambem carrega portateis que teem carregador 100w, carga mais lenta, mas funciona
Mas o meu mac crreganpor usb c sem essa caixa…..e mais moderno e a apple ate nisso e lider
Lol, troll alert.
Não precisa de ser mac.
Existem vários portáteis com carregamento por USB C muito antes do mac ter. Imagina, até telemóveis que não são Apple fazem isso aos anos.
E claro que tem a caixa, está é na ponta que liga ao à tomada.