A Mapillary é uma plataforma que concorre com o serviço de mapeamento da Google, o Google Street View. Através de imagens captadas é possível ver qualquer lugar do mundo à distância de um smartphone ou computador.

A empresa Facebook tem vindo a desenvolver ferramentas interessantes nesta área de mapeamento e agora adquire a Mapillary para dar continuidade à evolução das suas tecnologias.

Um dos últimos trabalhos desenvolvidos pela empresa Facebook na área dos mapeamentos, está relacionado com a COVID-19. A empresa criou um completo mapa interativo onde é possível ver, no mundo, os países mais afetados pela pandemia e com um passar do rato por cima de cada país é possível ver alguns números associados. É possível ver, entre outras informações, o número de casos confirmados, número de novos casos e até a percentagem de pessoas que permanece em casa, por país.

Outro exemplo, está relacionado com o mapeamento através de ferramentas AI e criação de mapas 3D.

Facebook passa a trabalhar com a Mapillary

Agora, com a aquisição da Mapillary, a empresa detentora das maiores redes sociais do mundo, prepara-se para dar continuidade ao seu trabalho de mapeamento.

A Mapillary é uma plataforma de imagens de rua ao nível do Google Street View. Mas onde são as pessoas comuns que tratam de recolher as imagens das suas ruas, bairros ou cidades.

Todas as imagens no Mapillary eram de uso gratuito para qualquer pessoa para fins não comerciais, mas agora serão também gratuitas para fins comerciais. Assim, é possível prever que o Facebook poderá passar a incluir este serviço na sua rede social. Um exemplo do que poderá ser feito, é o utilizador do Facebook gravar imagens da sua rua e estas serem partilhadas no Mapillary.

Já antes, empresas como Amazon e Apple tentaram negociar com os criadores do Mapillary, mas sem sucesso. Agora é a vez do Facebook dar continuidade à exploração do mundo, podendo oferecer ainda mais funcionalidades aos seus utilizadores.