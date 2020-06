E Porque Hoje é Sexta volta mais uma sexta para constatar o óbvio, amanhã é sábado. Contudo, constatar o óbvio é um exercício trivial dos poderes governativos. Então não é que diziam que depois do desconfinamento os casos de contágio iriam aumentar? E aumentaram. Não diziam que as pessoas não iriam respeitar as medidas de proteção? E assim aconteceu, até festas promovem. Não diziam que o país iria entrar numa crise económica? Diziam e assim se está a ver, milhares de pessoas estão sem trabalho.

Assim sendo, resta-nos constatar o óbvio. Amanhã é sábado e depois será domingo. Bom fim de semana.



ANEDOTAS COM HUMOR

Um bêbado senta-se num autocarro ao lado de uma senhora. Passado um tempo vira-se para ela e diz-lhe – Bolas! Você é muita feia!

– E você está muito bêbado!

– Tá bem, mas eu amanhã já estou bom!

Um homenzinho num bar muito bêbado, senta-se ao lado de outro que estava descansado numa outra mesa.

– O amigo, desculpe-me lá, mas eu não pude resistir. É que o senhor é a cara chapada da minha mulher!

– Ouça lá! Você quer gozar com a minha cara, é?

– Não, a sério! Tirando o bigode a semelhança é incrível!

– Oh homem! Mas que bigode? Eu não uso bigode!

– Pois não, mas usa a minha mulher!

Andava um maluco com uma escova de dentes amarrada por um cordel pelos corredores de um manicómio. Cruza um enfermeiro que lhe diz:

– Então pá? A passear o cão?

– Oh Sr. Enfermeiro, sinceramente! Não vê que isto é uma escova de dentes, não é um cão? Depois eu é que sou doido! – Diz o maluco, e vai-se embora.

Passado um bocado, vira-se para trás e diz:

– Anda Boby que já conseguimos enganar mais um!

Dois malucos.

– A pesca hoje estava mesmo boa, marcaste o lugar onde estávamos

– Marquei, fiz uma cruz no casco do barco que alugámos!

– Es mesmo parvo! Então, se da próxima vez não pudermos alugar o mesmo barco como é que vamos saber onde é que era?

Dois lisboetas iam pelo Alentejo, quando encontram um Alentejano sentado à sombra de uma Azinheira. Resolvem chateá-lo um pouco e perguntam:

– Compadre, quanto tempo falta para chegar onde queremos ir?

– Uns 10 minutos, responde o alentejano.

– Mas como, indaga um dos lisboetas?

– E que esse é o tempo que demora para chegar onde eu cag&%i, e vocês estão com cara de quem quer ir à merda…

