Hisense celebra o Dia da Mãe com tecnologia para experiências memoráveis

Para este Dia da Mãe, a Hisense faz sugestões que transformam a experiência de visionamento em momentos inesquecíveis em família, pois, mais do que produtos, a marca pretende gerar experiências inovadoras e de partilha, onde cada detalhe contribui para criar memórias.

A Hisense apresenta duas sugestões que combinam tecnologia, design e emoção: a elegante S5 DécoTV e o imersivo projetor laser C3.

Uma TV que é decoração

A S5 DécoTV foi concebida para mães que não ignoram os detalhes na sua casa. Com um design inspirado na estética contemporânea e acabamento branco Morandi, esta televisão vai muito além do entretenimento, afirmando-se como uma verdadeira peça de decoração.

A experiência visual está à altura da vertente estética. A resolução Full HD com tecnologia Hi-QLED Color garante cores ricas, contraste equilibrado e imagens vivas, enquanto o áudio com o sistema Dolby Atmos cria uma envolvência que transforma qualquer momento de entretenimento em família numa experiência sensorial completa.

PRVP: 299,99 euros

Experiência cinematográfica em qualquer lugar

O projetor laser C3 é a escolha certa para as mães que gostam de transformar qualquer ocasião num momento memorável.

Com uma projeção até 300 polegadas, o C3 leva uma sessão de cinema em família para dentro de casa ou, se preferir, para o jardim ou terraço. Seja para ver um filme ao final do dia ou para reunir todos para um momento de entretenimento, este projetor assegura uma visualização imersiva.

A qualidade de imagem é crucial quando falamos de projetores, e o C3 destaca-se claramente neste campo. A resolução 4K UHD permite reconstrução de píxeis ao nível mais detalhado e interpolação avançada de frames, melhorando conteúdos em HD para oferecer uma clareza 4K excecional.

Integra ainda tecnologia avançada de laser tricolor, proporcionando uma profundidade e riqueza de cor que são incomparáveis.

PRVP: 1699,99 euros

Hisense cria tecnologia para momentos especiais

A Hisense reforça o seu compromisso em criar e desenvolver tecnologia que se integra na vida das pessoas e facilita o dia a dia, proporcionando momentos de lazer e descontração que podem ser usufruídos em família.