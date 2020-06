ASUS ROG Phone III surge em vídeo e mostra todo o design do smartphone

O potente smartphone gaming ASUS ROG Phone III foi recentemente exibido num vídeo do YouTube, numa espécie de hands-on. Através das imagens, ficamos a conhecer o design deste equipamento, o que já contribui para uma ideia mais realista do que a marca nos poderá apresentar em breve.

Cada vez é mais comum, e até já esperado, que surjam informações ou imagens e vídeo de determinados equipamentos algum tempo antes do lançamento oficial dos mesmos.

Vídeo mostra o hands-on ao ASUS ROG Phone III

A próxima aposta da ASUS é o poderoso smartphone ASUS ROG Phone III, um equipamento dedicado e preparado sobretudo para o mundo gaming.

Um recente vídeo partilhado no YouTube mostra o próximo smartphone da ASUS em ação.

Inicialmente o vídeo foi publicado na rede social chinesa Weibo, mas retirado de seguida. No entanto, como era de esperar, foi partilhado por outras fontes, na plataforma YouTube.

Vejam o vídeo:

Pelo que o vídeo nos mostra, trata-se de um smartphone que parece resistente, de dimensões consideráveis e com design alusivo ao mundo gaming.

O ícone iluminado continua a fazer parte da traseira, onde se vê um sistema de câmaras com formato retangular. Por outro lado, na zona frontal não é identificada uma zona de câmara, como notch. Mas para já não há informações relativamente às características das câmaras fotográficas.

O que esperar do novo ASUS ROG Phone III

O órgão regulador TENAA, da China, desvendou recentemente algumas especificações técnicas do smartphone ASUS ROG Phone III, juntamente com a divulgação de algumas fotografias do equipamento.

O dispositivo traz o nome codificado de I003DD e numa breve análise aos detalhes divulgados ficamos a saber que será um smartphone de dimensões consideráveis, 171 x 78 x 9,85 mm, um pouco semelhante ao ROG Phone II tem 171 x 77,6 x 9,5 mm.

O peso rondará os 240 gramas e o ecrã AMOLED com resolução Full HD+ (82340 x 1080p) terá cerca de 6,59 polegadas. Não há ainda dados acerca da taxa de atualização.

Já a nível de processador, o ROG Phone III virá com um Snapdragon 865 octa-core (3.091 GHz). Referente à RAM espera-se as versões de 8GB, 12GB ou 16GB e relativmente a armazenamento interno de 128GB, 256GB ou 512GB. A bateria de 5.800 mAh virá com suporte para carregamento rápido de 30W.

Quanto ao sistema operativo, o novo ROG Phone III vai trazer o Android 10.