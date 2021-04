Câmaras de vigilância de baixo custo para proteger a sua casa ou empresa

Ter um sistema de videovigilância criado para manter uma casa ou empresa seguras, pode ser bastante dispendioso e nem sempre as necessidades exigem um grande investimento. Para casos específicos, câmaras de vigilância baratas poderão ser suficientes e é sobre essas que hoje vamos falar.

Conheças estas opções.

Câmara Blitzwolf BW-SHC3 PTZ

Em primeiro lugar, a sugestão vai para a Blitzwolf BW-SHC3, uma câmara ideal para a rua, com certificado IP64, de resistência a água e poeiras. Estas câmaras de vigilância permitem uma rotação a 355º na horizontal e 90º na vertical.

Oferece resolução FullHD, tem deteção de movimento e três modos de visão noturna. Todo o controlo pode ser feito via app e ainda pode ser controlada através da Alexa e Google Assistant.

A gravação das imagens pode ser feita para um cartão microSD até 128 GB ou para a cloud.

A câmara IP Blitzwolf BW-SHC3 PTZ está disponível por cerca de 36€, utilizando o código de desconto BG7f40d0. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem encargos adicionais.

Blitzwolf BW-SHC3 PTZ

BlitzWolf BW-SHC2 Tuya

A BlitzWolf BW-SHC2 Tuya é um modelo mais dedicado à vigilância interior, com sistema de comunicação em dois sentidos. Por um lado, poderá ser útil para o utilizador ouvir o que se passa na sua casa, na sua ausência, por outro, pode ser uma forma de persuadir algum intruso.

Tem câmara com gravação a 1080p, rotação a 355º na horizontal e 90º na vertical e um ângulo de visão de 110º. Tem reconhecimento de pessoas e deteção de movimento, ligação a app móvel, com alertas instantâneos, suporta gravação de imagens em cartão e na cloud e ainda tem sistema de visão no escuro.

A câmara BlitzWolf BW-SHC2 Tuya pode ser adquirida por cerca de 21€, com o código BG26f783.

BlitzWolf BW-SHC2 Tuya

Câmara IMILAB Xiaobai

A IMILAB Xiaobai está integrada no ecossistema Xiaomi, faz gravação de imagem em FullHD, tem reconhecimento de pessoas e deteção de movimento, criando alertas remotos, ideal para quando está fora de casa ou do escritório.

Para ver as imagens da câmara poderá usar um smartphone ou PC e estas podem ser gravadas num cartão de memória ou na cloud.

A câmara smart IMILAB Xiaobai (versão internacional) está disponível por cerca de 23€, utilizando o código de desconto BG24710e.

IMILAB Xiaobai

IMILAB EC2

Outra opção para a rua é a IMILAB EC2, que também pertence ao ecossistema Xiaomi, mas, neste caso, já tem bateria que pode durar até 100 dias. Para estar na rua conta com certificado IP66.

Grava imagem a 1080p, tem um serviço de encriptação AES-128, para maior segurança. Além disso, oferece visão noturna, deteção humana e de movimento. As imagens podem ainda ser gravadas em cartão de memória ou na cloud.

Adicionalmente, existe um gateway que suporta a ligação de quatro câmaras de vigilância, podendo assim criar um sistema de videovigilância mais completo para a sua casa ou empresa.

A câmara IMILAB EC2 pode ser adquirida por cerca de 65€, com o código de desconto BGPT494.

IMILAB EC2

Xiaomi Mijia 1296P 2K

Por fim, destacamos a Xiaomi Mijia 1296P que já permite captação de imagem a 2K. As imagens podem, por sua vez, ser armazenadas num cartão microSD, num NAS ou na Cloud.

Ainda em termos de captação de imagem, é possível ter uma visão panorâmica da casa e ainda tem monitorização dos movimentos de uma pessoa.

A câmara smart Xiaomi Mijia 1296P 2K pode ser adquirida por cerca de 30€, utilizando o código de desconto BGc58aae. Com o método de envio Priority Direct Mail, a entrega será feita rapidamente e sem custos adicionais.

Xiaomi Mijia 1296P 2K