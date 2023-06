Análise: Blackview BV8900, grande robustez e câmara térmica zoom

Os smartphones robustos, conhecidos como rugged phones, embora menos práticos, estão preparados para situações adversas e muito específicas. Por essa razão, têm características únicas, como elevada autonomia e câmara térmica. Hoje analisamos um desses casos, o Blackview BV8900.

Ter uma câmara térmica ao alcance do bolso é algo que, há uns anos, não se equacionava. Se muitos utilizadores que procuram câmaras térmicas o fazem por questões ligadas ao ramo profissional, como eletricistas, técnicos de climatização e engenheiros em geral, outros gostam de explorar a vida selvagem noturna, e para isso uma câmara térmica zoom traz imensas vantagens. É precisamente o que oferece o BV8900, com uma câmara térmica com zoom 4x.

Especificações gerais do Blackview BV8900

O Blackview BV8900 junta-se à montra dos rugged phones com um processador MediaTek Helio P90 Octa Core, 8 GB de RAM LPDDR4X e 256 GB de armazenamento interno UFS. É possível, com recurso ao armazenamento interno, expandir a memória RAM até aos 16 GB. Suporta cartão de memória microSD até 1 TB.

A bateria deste smartphone tem uma capacidade de 10000 mAh e tem carregamento rápido a 33 W. Esta bateria permite carregar outros dispositivos como se fosse um powerbank, como earbuds, cigarros eletrónicos, smartwatch ou outros smartphones.

Na traseira existem 3 câmaras. A câmara principal é Samsung de 64 MP (f1.79), e a secundária é de 5 MP (f2.2) para apoiar a câmara térmica FLIR Lepton (array 80 x 60 píxeis) na construção dos contornos da imagem. Grava vídeo 4K a 30 fps. A câmara frontal tem 16 MP.

Quanto ao ecrã, é de 6,5", tem resolução FHD+ (1080 x 2400 píxeis), de tecnologia IPS, e tem proteção Corning Golilla Glass 7 Victus.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece rádio FM, NFC e sensor de impressões digitais na lateral. O smartphone pesa 398 g, e uma dimensão de 172,4 x 82,2 x 19,8 mm.

Na caixa

A caixa traz apenas o smartphone Blackview BV8900 com apontamentos em verde, o carregador rápido (máx 33 W) e o cabo USB Tipo-C. Inclui também um manual de instruções rápidas.

Relativamente às cores disponíveis, a Blackview tem ainda as opções com apontamentos em laranja e cinza, apontamentos esses apenas na parte traseira e no botão lateral auxiliar.

Construção e Design

O Blackview BV8900 é uma máquina robusta e daí as suas dimensões. A estrutura combina a borracha com o plástico e com o metal.

As laterais são em metal, mas tudo o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. Na zona da câmara traseira, o módulo tem uma pequena moldura saliente em volta para proteger todo o módulo.

O ecrã tem margens bem visíveis, com uma área de ocupação frontal de 84%, o que é normal no segmento, ao contrário dos comuns smartphones que tendem a ter margens cada vez mais reduzidas. Em toda a volta do ecrã ainda existe a moldura com cerca de meio milímetro de saliência, para proteção do ecrã. O altifalante para chamadas está colocado acima da câmara frontal, que aparece em forma punch-hole.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões híbrido, com espaço para dois cartões nanoSIM ou um nanoSIM e um microSD. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso das ações rápidas. Na outra lateral direita existe o botão de volume, power com sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante, o microfone e a porta USB Tipo-C. Em cima há um outro altifalante.

Este Blackview BV8900 tem som com Smart-PA BOX, que eleva um pouco a qualidade dos graves e o brilho dos agudos, pois geralmente são fracos neste tipo de smartphones.

O ecrã do Blackview BV8900

O ecrã tem uma ótima definição para o tamanho de 6,5", oferecendo uma resolução de 1080 x 2400 píxeis (proporção 20:9), o que resulta numa densidade de 405ppp. Tem taxa de atualização de 60 fps e um excelente ângulo de visualização, com imagem visível até ao ângulo máximo.

As cores são vívidas e a luminosidade é boa em ambientes exteriores, com incidência de luz direta solar.

O desempenho do rugged phone

O BV8900 vem equipado com um processador MediaTek Helio P90, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, e tem Android na versão 13 (patch de segurança de maio/2023), que é expectável que venha a ser atualizado, aliás, como acontece com a generalidade dos modelos da Blackview. O desempenho, não sendo um topo de gama, não ficou em nada comprometido e mostrou-se muito expedito em qualquer tipo de operação.

A interface é personalizada pela Blackview, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido das características e da sua robustez do smartphone, não traz muitas aplicações extra além das da Google, alguns jogos e, claro, a app MyFLIR para utilização da câmara térmica. Destaque para o modo criança, onde podem ser definidas aplicações e tempos de utilização, e o Modo de Jogos. A interface está disponível em português de Portugal.

O smartphone tem um desempenho fluido na maioria das tarefas, mesmo na troca de apps, que por vezes se evidencia como lenta em alguns smartphones, mas de facto não é o caso do BV8900. No teste de benchmark Antutu (v10.0.1-OB1) obteve 258296 pontos, uma pontuação alinhada com a gama onde se insere.

A fotografia

As câmaras correspondem às expectativas face à gama. Estamos a falar basicamente de uma câmara principal de 64 MP, com abertura f1.79, com resultados aceitáveis em condições de menor luminosidade.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto 64MP, Noite, Vídeo, Imagem, Beleza (AI), modo Pro, Mono, Retrato e Panorama.

Eis alguns exemplos:

Na segunda foto da primeira linha, não foi aplicado qualquer ajuste HDR. Nas duas fotos mais escuras, a iluminação era praticamente inexistente, pelo que o resultado é razoável.

A câmara térmica FLIR

A câmara térmica está ao alcance da app MyFLIR. Trata-se de uma câmara 60 x 80 píxeis, onde a construção da imagem não é mais que a sobreposição de 2 câmaras: uma para as diferentes cores dependendo da temperatura, outra para os contornos e identificação dos objetos/corpos.

Há diversas opções disponíveis na app, desde o ajuste de sobreposição dessas imagens, a possibilidade de ver a temperatura em determinado ponto, a escala de cores, entre outros.

Como se trata de uma câmara zoom, toda a captação deve ser feita com relativa distância, o que por vezes pode dificultar quando o espaço é limitado. Por outro lado, permite chegar a locais que estão mais longe, o que pode ser muito útil para gosta de explorar a vida selvagem noturna.

O desempenho é satisfatório. Estamos de uma das câmaras térmicas mais económicas. É funcional e faz o que promete, embora a definição dos contornos possa, por vezes, ficar um pouco aquém.

Veredicto

O rugged phone Blackview BV8900 oferece a proteção máxima de acordo com o que está atualmente disponível no mercado. Com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H, apenas um trato exagerado e radical poderá afetar integridade do aparelho. Portanto, tecnicamente, a sua robustez é garantida.

O BV8900 é pesado, mas além de toda a robustez, está equipado com uma bateria de 10000 mAh que no nosso caso durou 4 dias com uma utilização moderada. O peso é relativo, e obviamente que quem não está habituado irá necessitar dessa habituação.

O destaque, naturalmente, vai para a câmara térmica, que é o que faz subir um pouco o preço deste smartphone. Ou melhor, analisando por outro prisma, trata-se provavelmente do mais barato smartphone com câmara térmica existente no mercado, e isso tem uma grande vantagem para quem tem maior interesse nesse recurso. É uma câmara térmica modesta, com array IR de 80 x 60 píxeis, mas que aliado à sua característica de zoom 4x, permite outro tipo de utilização. O desempenho da câmara é razoável, notando-se pontualmente momentos de espera que normalmente acontecem com variações bruscas de ambiente (tempo de ajuste às condições).

Destaque ainda para o desempenho e captação de fotos dentro daquilo que é expectável na gama.

O novo Blackview BV8900 está disponível por cerca de 295 € (IVA incluído), numa promoção de lançamento no AliExpress, a terminar às 8h00 do dia 19 de junho. Por ser um lançamento recente, ainda não está disponível na loja Blackview Portugal, mas poderá ficar a conhecer outros modelos do seu interesse.

Blackview BV8900