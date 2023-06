Inovação na perfuração geotérmica profunda poderá trazer energia limpa ilimitada

A energia geotérmica é amplamente reconhecida como uma fonte de energia limpa, renovável e fiável. No entanto, todo o seu potencial é limitado pela distribuição geográfica de rochas de alta temperatura perto da superfície. A evolução tecnológica poderá fazer deste recurso natural uma solução para extrair energia limpa, barata e ilimitada.

Energia geotérmica poderá ser muito barata e global

A GA Drilling, uma empresa de tecnologia geotérmica sediada em Houston, fez um avanço significativo na perfuração geotérmica profunda com a demonstração pública bem sucedida da sua inovadora ferramenta de perfuração, o ANCHORBIT.

O teste, efetuado em colaboração com a Nabors Industries Ltd. no seu centro tecnológico de Houston, demonstrou a capacidade da ferramenta para duplicar a velocidade de perfuração e prolongar a vida útil da broca em formações duras e abrasivas. Estes avanços têm o potencial de reduzir significativamente o custo da perfuração geotérmica profunda, remover barreiras financeiras e expandir o acesso global à energia geotérmica.

O sucesso da GA Drilling na tecnologia geotérmica contribui para alcançar os objetivos de descarbonização e oferece uma solução viável para reequipar as centrais elétricas alimentadas a carvão com utilização intensiva de carbono, reduzindo as emissões e reforçando a independência energética dos combustíveis fósseis em todo o mundo.

Este empresa é pioneira em técnicas avançadas de perfuração utilizando tecnologias de plasma e termomecânicas.

O que é a tecnologia ANCHORBIT?

O ANCHORBIT foi concebido para permitir a perfuração profunda em formações duras e de alta temperatura, em comparação com a perfuração em poços pouco profundos.

A tecnologia visa penetrar em rochas cristalinas a uma profundidade superior a 5 km a altas velocidades, aproveitando a água quente da crosta terrestre para gerar energia limpa e convertê-la em eletricidade.

Este sistema traz tecnologias inovadoras na perfuração profunda que melhora a estabilidade e evita vibrações durante as operações de perfuração em rochas duras e de alta temperatura, tipicamente encontradas em projetos geotérmicos profundos.

Ao estabilizar a broca no furo e ao permitir a adição de peso à broca, o ANCHORBIT pode duplicar a taxa de penetração e prolongar a vida útil da broca. Isto representa uma melhoria significativa em relação aos métodos de perfuração atuais que sofrem de vibrações, taxas de penetração lentas e mudanças frequentes da broca nestas condições difíceis.

A relação custo-eficácia do ANCHORBIT integra-se perfeitamente nas técnicas convencionais de perfuração rotativa para tornar os projetos geotérmicos economicamente viáveis, aumentando a sua tentacularidade a países que até hoje não tinham como viabilizar este tipo de energia.

A ferramenta também foi concebida para ser utilizada em conjunto com a tecnologia PLASMABIT da GA Drilling, que aumenta ainda mais as capacidades de perfuração na indústria geotérmica. Com o ANCHORBIT, a GA Drilling pretende melhorar a economia da perfuração, acelerar a comercialização e permitir a implementação em larga escala de projetos geotérmicos.

Ao desenvolver tecnologias inovadoras, a empresa está a abrir caminho para aceder a fontes de energia geotérmica profunda a nível global, fornecendo terawatts de energia limpa a partir de profundidades sem precedentes e revolucionando a indústria geotérmica.