5G em Espanha: 680 milhões de euros para cobrir zonas rurais

Como temos vindo a referir, o 5G não é apenas uma evolução do 4G. Esta tecnologia irá ajudar a alavancar outras áreas da tecnologia e não só. O 5G surge também com a tecnologia que vai ajudar a levar internet de alta velocidade às zonas ruais. Espanha já tem o OK da Comissão Europeia para investir 680 milhões de euros em zonas de baixa densidade populacional.

A expansão da rede de comunicações 5G continua e de acordo com dados recentes da ANACOM, o número de estações base 5G instaladas em Portugal aumentou 20% no 1.º trimestre de 2023. E a sua região como está? Pode ver aqui. De referir que em Portugal o Governo assegurou acesso a banda larga às “zonas brancas” do interior do país (mas ainda não avançou).

5G: Espanha já tem OK da Comissão Europeia

María González Veracruz, secretária de Estado das Telecomunicações e Infraestruturas Digitais, afirmou recentemente que todas as zonas de Espanha que não tenham acesso a fibra ótica vão dispor de uma ligação à Internet ultrarrápida via satélite, a um preço acessível e com ajudas para a aquisição de equipamentos, para quebrar definitivamente a lacuna tecnológica entre o mundo urbano e digital.

A Governante referiu que atualmente já é possível dizer que "toda a Espanha é digital", graças aos investimentos do Governo.

Segundo as informações, a rede vai oferecer uma velocidade inicial de 100 Mbps e no próximo ano passará para 200 Mbps a um preço acessível de 35 euros. Haverá ainda a possibilidade de ter acesso a um apoio de 600 euros para a instalação de recetores de satélite e outros equipamentos.