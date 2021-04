Dica: Como fazer Reset aos AirPods Max

Não há dúvida que os auscultadores da Apple têm uma qualidade de som e materiais que justificam o seu preço. Depois de alguns problemas iniciais, e ainda não sendo dos melhores, a bateria já oferece 20 horas de utilização, o que é bastante bom. Apesar disso, a Apple não para de atualizar o seu firmware para trazer mais desempenho e menos consumo. Por vezes é normal termos de fazer um reset para redefinir parâmetros.

A dica que trazemos hoje passa por explicar ao utilizador como fazer um reset aos AirPods Max.

Depois de termos apresentado os AirPods Max no seu lançamento e de os termos avaliado na nossa utilização, estes auscultadores passaram a fazer parte do dia a dia. Excelente qualidade de som, um tremendo modo de Cancelamento Ativo de Ruído e materiais acima da média que valorizam o equipamento.

Em termos de software, a Apple trouxe uma integração simples, tal como existia nos AirPods Pro, e combina a sua utilização com todos os dispositivos, como é o caso do iPhone, iPad. Mac, Apple TV e Apple Watch.

Como fazer Reset de fábrica aos AirPods Max

Apesar da Apple ter já lançado algumas versões do firmware destes auscultadores, a verdade é que ainda não estão perfeitos. Se eventualmente tiver dificuldades em ligar os AirPods Max a alguns dispositivos, poderá ser um indicador que eles precisam de uma redefinição de parâmetros e o melhor é fazer o chamado “reset de fábrica”.

1.º passo # Certifique-se que os AirPods Max têm carga acima dos 10%.

2.º passo # Pressione e segure os botões Digital Crown e Controlo de ruído em simultâneo.

3.º passo # Mantenha os botões pressionados durante 15 segundos, até que a luz de estado, que se encontra junto da porta de carregamento, pisque em âmbar e depois em branco.

4.º passo # Agora solte os botões.

Nesta altura, os auscultadores estarão tal e qual como no dia que chegaram à sua posse. Portanto, terá de redefinir os AirPods Max. Será necessário emparelhar com a sua conta do iCloud novamente. No entanto, isso é fácil, pois eles usam o iPhone mais próximo para esta conexão.

O ganho nesta operação será a resolução de qualquer problema que os auscultadores teriam com qualquer dispositivo. Dado que tudo será emparelhado, não haverá motivo para os problemas atrapalharem o emparelhamento.

Como reiniciar os AirPods Max

Por vezes não temos necessidade de repor as definições de fábrica, basta reiniciar o dispositivo e tudo ficará resolvido. Apesar de não ter um botão “ligar/desligar” estes auscultadores têm uma combinação de botões que rapidamente procede ao processo de reiniciar.

1.º passo # Pressione e segure os botões Digital Crown e Controlo de ruído em simultâneo;

2.º passo # Mantenha os botões pressionados durante 12 segundos;

3.º passo # Assim que a luz de status piscar em âmbar, liberte imediatamente os botões.

Tenha só atenção que se nesta altura não libertar de imediato os botões o processo segue para reposição de fábrica. Reiniciar é diferente, mas é mais rápido e também pode resolver os problemas.

