Apple atualiza auscultadores AirPods Max. Resolverá o problema da autonomia da bateria?

Os auscultadores Apple AirPods Max são dos melhores do mercado dentro da sua gama. Contudo, desde que saíram, padecem de um grave problema. Se no caso dos Sony, dos Bose, B&O e de tantos outros que testámos a bateria dura 15, 20 e alguns até perto de 30 horas, nos AirPods Max a bateria fornece uma autonomia aquém das 20 horas referidas pela Apple no seu site. O problema está no software que gere as rotinas dos auscultadores, apontam alguns. Então, a Apple lançou agora uma nova versão do firmware.

Muitos utilizadores apontam a versão 3C16 do firmware como a causa do problema. A sugestão aparece porque na versão anterior, a 3B71, não se falava no problema da fraca autonomia.

Novo firmware corrige problemas de autonomia?

Apesar da Apple dizer que os AirPods Max têm até 20 horas de autonomia com um só carregamento, com o Cancelamento ativo de ruído ou o modo Transparência ativado, a experiência diz-nos algo diferente. Aliás, usamos todos os dias, desde que foram lançados, e sabemos que não é assim. Mesmo com o alerta de que o armazena­mento na Smart Case permite poupar a carga da bateria no estado de baixa potência. Tudo muito bem.

Para começar, as 20 horas não são grande bandeira. A Apple sabe que a concorrência tem mais autonomia. Contudo, nem sempre a autonomia é o fator principal. Neste caso, as características dos novos auscultadores da Apple suplantam em grande parte a concorrência, principalmente na qualidade do som, dos materiais e das tecnologias envolvidas, como o som espacial, o cancelamento ativo de ruído e a integração com o ecossistema.

A empresa não dá muitos detalhes sobre as novas atualizações de firmware do AirPods Max, mas esta nova versão instala nos auscultadores a versão 3C39. Que deverá, pelo menos corrigir então este problema da bateria, relatado por tantos utilizadores.

Como atualizar os AirPods Max

Primeiro vamos verificar que versão está instalada. Para isso, fazemos as seguintes etapas:

Ligamos os ‌AirPods Max‌‌ ao dispositivo ao iPhone;

Abrimos a aplicação Definições;

Vamos a Geral;

Clicamos em Informações;

Procuramos depois a opção AirPods Max;

Verificamos assim a versão do firmware existente;

Deixamos agora os auscultadores ligados ao iPhone para ser feita a atualização.

As imagens aqui mostram como deve fazer:

Portanto, se tem uns auscultadores AirPods Max, poderá verificar a versão que tem e atualizar para a nova, se for esse o caso. Depois, como se espera, a autonomia será de facto o que a Apple prometeu.