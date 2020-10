Problemas nos AirPods Pro? A Apple troca-os sem qualquer custo

Ainda que de forma muito esporádica, os dispositivos Apple apresentam problemas e que limitam a sua utilização. A empresa sempre que deteta estas situações age de forma rápida, dando aos utilizadores soluções para estas situações.

É precisamente este cenário que agora está a acontecer, desta vez focado nos AirPods Pro. Estes estão a apresentar problemas e a Apple tem já um programa de trocas disponível para todos os que estiverem a ser afetados por esta situação.

Troca de AirPods Pro com problemas

Os AirPods Pro da Apple têm algumas caraterísticas que os diferenciam da restante oferta da marca. São a evolução natural do modelo anterior, recebendo melhorias em áreas onde estes podiam ser melhorados.

Estes, em casos pontuais e esporádicos, apresentam problemas, que limitam a sua utilização e que impedem de serem usados em condições. São situações focadas no áudio e na forma como o som é transmitido. Este é um problema que a Apple quer resolver.

Apple tem programa para tratar a siatuação

Para tal, a empresa criou agora um programa de serviço, onde os AirPods Pro são trocados gratuitamente. Quem pretender usar este programa deve encontrar um agente autorizado e apresentar os seus dispositivos. Estes vão ser avaliados e trocados, não sendo aplicável às caixas de carregamento.

Segundo o que a Apple refere, os problemas estão no som, apresentando estalidos e estática, que aumenta em ambientes com maior ruído, em exercício ou a usar o telefone. O ANC não funciona como previsto, com aumento de ruído ambiente.

Falha identificada e resolvida desta forma

Este problema está a afetar todo os equipamentos fabricados antes de novembro de 2020. Não aumenta o período de garantia, mas oferece a troca dos AirPods Pro mesmo depois desta ter terminado o seu período normal.

Mais uma vez a Apple mostra que dá o apoio aos utilizadores quando estes necessitam. É mais um programa de trocas e reparação que se foca em resolver problemas identificados e que limitam a utilização destes dispositivos.