Facebook: Começaram finalmente os testes públicos com o Dark Mode

Há muito que se fala das mudanças que o Facebook tem aplicado nos seus serviços e nas suas plataformas. Estas têm garantido aos utilizadores as melhores funcionalidades e muitas novidades importantes.

Uma das mais pedidas e depois usadas é o dark mode nas apps dos dispositivos móveis. Podemos ver já no WhatsApp, no Messenger e em breve haverá um novo. Desta vez é a própria app da rede social a receber este tratamento. Os testes já se iniciaram e muito em breve todos vão ter acesso.

Dark Mode chegou a mais um local

As vantagens do dark mode são já conhecidas por todos. Melhoram a utilização das apps nos sistemas, protegendo os utilizadores. Ao mesmo tempo, consegue que a poupança de bateria seja real, graças às cores usadas nas interfaces.

Assim, o Facebook tem aplicado este modo nas suas apps e nos sites onde disponibiliza os seus serviços. Podemos já ver isso no WhatsApp, no Messenger e até no próprio Facebook, ainda que apenas no seu site.

Facebook também já tem esta novidade

Esta mudança vai ser alargada às apps móveis da rede social, onde era esperada já há muito. Estava já em testes com alguns utilizadores, mas o que foi revelado mostra que está finalmente público e acessíveis a todos os utilizadores.

Quem deu a conhecer esta novidade foi a bem conhecida Jane Manchun Wong, que nos revelou muitas funcionalidades no passado. Desta vez partilhou um vídeo em parceria com o Facebook, onde o dark mode foi formalmente apresentado.

Testes estão nos utilizadores

Devem demorar ainda demorar alguns dias até que esteja disponível a todos os utilizadores. É uma mudança que será ativada do lado da rede social, pelo que resta aos utilizadores aguardar a sua vez de ter acesso a esta novidade.

Este é decerto mais um passo importante para o Facebook e as suas apps e serviços. Está quase terminado o processo de implementação do dark mode e isso só irá beneficiar os utilizadores, quer nas apps, quer nos sites.