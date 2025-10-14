Apple TV+ foi rebatizada e agora chama-se apenas Apple TV

Apple anunciou que o serviço de streaming Apple TV+ passa agora a chamar-se apenas Apple TV, acompanhando um “novo visual vibrante”. A mudança foi referida num comunicado associado à estreia global do filme F1 The Movie.

Origens do serviço streaming da Apple e o seu lançamento

O serviço Apple TV+ foi oficialmente lançado em 1 de novembro de 2019, disponibilizado em mais de 100 países, com produções originais como The Morning Show, See e For All Mankind.

Desde então, posicionou-se como uma via de aposta em conteúdos proprietários, sem catálogo de terceiros.

O que muda com o rebranding para Apple TV

No comunicado oficial, a Apple indica:

A Apple TV+ agora é simplesmente Apple TV, com uma nova identidade vibrante.

Apesar da mudança de nome, ainda não foram revelados detalhes sobre alterações visuais ou de marca. Até ao momento, o site oficial e as aplicações continuam a referir o serviço como Apple TV+.

A rebrand foi anunciada de forma discreta, no final de um comunicado relacionado com a estreia de F1 The Movie, marcada para 12 de dezembro.

A adoção da marca “Apple TV” pode causar alguma confusão, dado que o nome já é usado pela app (para comprar ou alugar filmes e séries) e pelo hardware (Apple TV).

Resta saber quando será o lançamento oficial desta nova identidade e se veremos também mudanças visuais nos logótipos, interfaces e posicionamento do serviço no ecossistema Apple.