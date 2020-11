Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S: três tamanhos diferentes e descontos de Black Friday

A época de descontos que vivemos é a ideal para equipar a casa com aquele gadget mais caro que há tanto se deseja. A Xiaomi tem no seu portfólio as smart TV mais populares da China e, por cá, estão também a ganhar alguma expressão. O modelo Mi TV LED 4S tem três tamanhos disponíveis e isso pode trazer-lhe algumas dúvidas.

Assim, mostramos aqui algumas das diferenças entre elas.

Xiaomi Mi LED TV 4S de 43”, 55” ou 65”?

A escolha de uma TV depende de muitos fatores. É evidente que o preço é sempre um fator a considerar. Aliás, a escolha de qualquer produtos deverá passar por enquadrar o melhor modelo dentro do orçamento disponível e não escolher o produto e pagar mais do que aquilo que se pode ou era suposto.

No entanto, existem outros fatores. Numa smart TV o sistema operativo é relevante e as TVs da Xiaomi trazem Android TV e Google Assistant com controlo por voz. Além disso, há depois a tecnologia do painel que vai interferir diretamente com a qualidade da imagem. Neste caso, as smart TVs Mi LED TV 4S têm, tal como o nome indica um painel com tecnologia LED, são 4K e ainda oferecem HDR.

Não sendo crucial, já que o som reproduzido por uma TV ainda fica muito aquém do que é exigido pelos consumidores e não é comparável com um sistema de som externo, é importante referir que estas televisões suportam Doldy Audio e DTS.

Neste caso, o que realmente vai distinguir as televisões é a sua dimensão e a escolha poderá ser influenciada pela distância do sofá à TV. Existem alguns valores de referência que podem ser considerados. Por exemplo, para a TV de 43″, a distância ideal é ente 2 a 2,8 metros. Já para a de 55″ será de 2,8 a 3,6 metros. No caso da de 65″ falamos de uma distância de 3,4 a 4,2 metros.

Especificações:

Especificações Mi LED TV 4S 43” Mi LED TV 4S 55” Mi LED TV 4S 65” Resolução 3840×2160 píxeis 3840×2160 píxeis 3840×2160 píxeis Taxa de atualização 60Hz 60Hz 60Hz Ângulo de visão 178° 178° 178° Altifalantes 2 × 8 W 6ohm 2 × 10 W 6ohm 2 × 10 W 6ohm Portas 3 x USB 2.0 1 x Headphone 1 x Satelite 3 x HDMI 1 x Antena 1 x Ethernet 3 x USB 2.0 1 x Headphone 1 x Satelite 3 x HDMI 1 x Antena 1 x Ethernet 3 x USB 2.0 1 x Headphone 1 x Satelite 3 x HDMI 1 x Antena 1 x Ethernet Conectividade Bluetooth 4.2 WIFI:2.4GHz/5GHz Bluetooth 4.2 WIFI:2.4GHz/5GHz Bluetooth 4.2 WIFI:2.4GHz/5GHz Descodificação de vídeo MPEG 1/2/4 VP8/VP9,H.264, etc MPEG 1/2/4 VP8/VP9,H.264, etc MPEG 1/2/4 VP8/VP9,H.264, etc Descodificação de imagem PNG, Gif, JPG, etc. PNG, Gif, JPG, etc. PNG, Gif, JPG, etc. Descodificação de áudio DOLBY AUDIO,DTS -HD, etc. DOLBY AUDIO,DTS -HD, etc. DOLBY AUDIO,DTS -HD, etc. Sistema Operativo Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 Processador CPU:CA53*4 GPU:Mali 470 MP3 CPU:CA53*4 GPU:Mali 470 MP3 CPU:CA55*4 GPU:Mali 470 MP3 RAM 2 GB 2 GB 2 GB Armazenamento 8 GB 8 GB 16 GB

Preços e descontos

A Xiaomi Mi LED TV 4S de 43” está disponível por apenas 252€, utilizando o código de desconto BGTV43BLES. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Xiaomi Mi LED TV 4S 43″

A Xiaomi Mi TV de 55” está disponível por 380,50€ com o código BGTV55BLES. Também neste caso o envio é rápido e gratuito, sem taxas adicionais.

Xiaomi Mi LED TV 4S 55″

Na versão de 65”, a Xiaomi Mi LED TV está disponível por 574,99€, com o código de desconto BGTV65BLES. Neste caso, o envio embora rápido, tem um custo de 19€, enviado a partir da Europa.

Xiaomi Mi LED TV 4S 65″