Vodafone está a oferecer dados móveis ilimitados! Saiba como pedir…

Com a chegada do verão, chegam também algumas ofertas por parte das operadoras. A primeira oferta chega da Vodafone, que vai oferecer duas semanas de dados móveis ilimitados este verão.

Vodafone: Como ganhar duas semanas de dados móveis ilimitado?

De acordo com as informações, esta campanha está disponível para clientes elegíveis para o Programa Happy e com smartphone com sistema operativo Android 5 ou superior e iOS 11 ou superior.

Esta oferta está disponível para Clientes Vodafone particulares e utilizadores de serviços pertencentes a Clientes empresariais de voz móvel, com dados incluídos no tarifário, ativos há mais de 3 meses ou novos Clientes com carregamentos acumulados superiores a €30.

Estão excluídos tarifários promocionais, tarifários à medida (tarifários desenhados para endereçar necessidades específicas de clientes empresariais), Red Infinity e cartões móveis Infinity.

Clientes com valores em dívida à Vodafone no momento de seleção da oferta deverão regularizar os mesmos, de forma a poderem usufruir da oferta. Nestes casos, a oferta poderá demorar até 48 horas a estar visível no Programa Happy disponível na App My Vodafone.

Cada cliente poderá selecionar até 2 semanas (7 dias consecutivos em cada semana), seguidas ou alternadas, de acordo com a disponibilidade, para usufruir gratuitamente de dados móveis com todo o tráfego incluído, estando o serviço de internet móvel limitado a uma velocidade de 10 Mbps durante o período de usufruto da oferta. Sempre que o stock associado a cada semana esgote, aparecerá no ecrã a indicação de que essa semana se encontra “Esgotada” e que não são permitidas mais adesões a esse período.

A Oferta válida para adesão entre os dias 15 de junho e 14 de julho de 2023, exclusivamente no Programa Happy disponível na App My Vodafone.

A oferta de dados é válida em território nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu, sendo atribuída uma PUR roaming de 8,82 GB durante cada semana de usufruto da campanha.