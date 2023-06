Dados móveis: Portugal é o 4º país onde se paga mais…

O preço dos dados móveis pode variar consideravelmente de um país para outro. Fatores como a concorrência no mercado das telecomunicações, a regulamentação, o nível de desenvolvimento económico e as infraestruturas existentes são os principais influenciadores deste preço. Portugal é o 4º país da onde se paga mais na União Europeia.

Portugal ocupa 53.º lugar no mundo com o preço mais alto por GB de dados móveis (3,66 euros). Em 2022, os portugueses pagaram mais por dados móveis do que outros 23 países da União Europeia. Com um preço médio de 4,04 euros por GB, a África é o continente mais caro para os dados móveis.

Portugal ocupa o 180.º com o GB mais barato...

Ao analisar o preço de um gigabyte de dados móveis em todo o mundo vemos que alguns países oferecem tarifas bem vantajosas. Israel (0,04 euros), Itália (0,12 euros) e Fiji (0,15 euros) são os países mais baratos do mundo para um GB de dados móveis em 2022.

A França também está entre os dez países mais baratos, com um preço de 0,23 euros por GB, ocupando o sexto lugar. Portugal, por outro lado, ficou numa posição muito menos desfavorável, ocupando o 180º lugar no mundo, entre os 233 países e territórios analisados, segundo revela o estudo.

Ao contrário, este estudo também destaca os países e territórios onde as tarifas são consideravelmente mais elevadas em 2022. É o caso de Santa Helena, um território britânico, onde o custo médio de um 1 GB de dados móveis é de 41,05 €, seguido pelas Ilhas Malvinas (38,44 €) e por São Tomé e Príncipe (29,48 €).

Portugueses pagam 58,4% mais por dados móveis...

Para chegar ao preço médio pago pelos dados móveis em Portugal, foram analisados 16 planos. O valor médio pago em 2022 foi de 3,66 euros. Este valor coloca Portugal no 4º lugar da União Europeia com o preço mais caro por 1GB.

Atrás apenas da Finlândia, Chipre e Grécia, a situação em Portugal é oposta à dos vizinhos França e Espanha, que hoje pagam por gigabyte cerca de 0,23€ e 0,60€, respetivamente. Se compararmos com o preço médio da Europa, que está em 2,31 euros, os portugueses pagam 58,4% a mais por um gigabyte.

Mesmo que o preço do gigabyte em Portugal esteja bem acima de outros países do mundo e, principalmente, da União Europeia, o cenário tem sido positivo desde 2019. Em três anos, o país teve uma redução de 73,8%, passando de 13,98 euros em 2019 para a média atual de 3,66 euros. O país é um dos que tiveram a maior redução de preços durante o período na Europa.

Estudos - Dados Móveis