Android Auto: novos updates estão a causar problemas de ligação

O Android Auto tem trazido aos condutores muitas novidades, mas também alguns problemas... Depois da grande atualização Coolwalk do painel do Android Auto, algumas atualizações recentes parecem estar a trazer falhas de ligação aos utilizadores.

Nos fóruns de suporte da Google relativas ao Android Auto no Reddit, nas últimas semanas têm surgido reclamações de utilizadores que relatam problemas com as ligações do Android Auto. Segundo o que é descrito, o problema está a surgir de duas formas diferentes.

Alguns utilizadores parecem estar a ver as ligações dos seus smartphones a falhar, depois de se terem ligado corretamente, com a notificação "Looking for Android Auto", com uma pesquisa persistente, sem que a plataforma abra no ecrã do carro. Isto para ligações com e sem fio, o que ainda é mais estranho.

Pelo que se percebe, este problema começou a ser relatado no início de maio, mantendo-se nas versões 9.4, 9.5 e 9.6. Alguns utilizadores referem que conseguiram reverter o problema ao voltar para a versão 9.3.

Além disso, as atualizações mais recentes parecem estar a provocar perdas de ligação aleatórias do Android Auto, para outros utilizadores. Durante algum tempo têm acesso à plataforma, contudo, sem motivo aparente, a ligação é perdida, de forma aleatória.

Neste caso, os relatos parecem estar a acontecer principalmente com as ligações com fio. Um dos utilizadores terá resolvido o problema com a troca do adaptador.

Problemas como estes são, no entanto, bastante comuns no Android Auto e geralmente corrigidos em versões posteriores. A Google ainda não confirmou nenhuma correção para estes casos.