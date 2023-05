O último ano tem sido de renovação para o Android Auto e para o que oferece aos utilizadores. Há uma nova interface e a cada nova versão surgem pequenas novidades e melhorias. A versão 9.5 acaba de chegar para todos e é hora de atualizar. Que novidades traz o Android Auto 9.5? Vamos saber

Chegou o Android Auto 9.5

Todos os que usam de forma recorrente o Android Auto já ouviram falar da nova interface Coolwalk. Esta é o resultado de uma mudança radical desta aplicação dedicada a trazer para os carros o acesso a muitos dos serviços e apps que tem no smartphone.

Ainda que tenha demorado a chegar a todos, a Google parece estar agora a fazer um esforço e a alargar a sua presença. Há mais novidades a caminho, como a possibilidade de escolher que app é lançada com o Android Auto ou a chegada do Material You às definições desta app.

Será que a interface Coolwalk chega a todos

Ainda assim, e a Google insiste em não mostrar as novidades, sabe-se que esta versão 9.5 do Android Auto está dedicada em melhorar a estabilidade do sistema. Há ainda a normal correção de bugs e falhas que se vêm a acumular nesta proposta da gigante das pesquisas.

Naturalmente que com esta versão, a Google vai alargar a presença da interface Coolwalk a mais utilizadores. Este tem sido um processo lento e muito controlado pela empresa, para assim dar aos utilizadores a melhor experiência de utilização, sem comprometer o que estes já se habituaram a usar.

Como pode ter já esta novidade da Google?

Para ter a versão 9.5 do Android, bastará procurar por esta atualização na Play Store da Google. Caso o utilizador não a encontre disponível, e não quiser esperar que seja apresentada, bastará procurar por esta nova versão no APKMirror ou outro site de referência e confiável. Depois de descarregar, bastará instalar.

Atualizem para esta versão e veja como o Android Auto tem evoluído, com uma nova interface e com muitas mais melhorias. Caso não tenha ainda a interface Coolwalk, poderá ser desta que a novidade da Google chega finalmente ao seu carro.