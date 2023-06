Com a apresentação os novos sistemas operativos da Apple, a empresa lançou também as primeiras versões dedicadas aos programadores. Estas estavam limitadas apenas a quem tivesse uma conta paga, mas a Apple mudou agora as regras e agora já todos podem testar as primeiras versões do iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e outros gratuitamente.

Programadores querem acesso aos sistemas apresentados

Não se esperava que a Apple abrisse o acesso aos seus novos sistemas. A gigante de Cupertino mudou as regras há algum tempo e passou a exigir que os programadores pagassem para ter acesso a estas versões, integradas na sua conta de programador.

Com este cenário foi dado como certo que seria difícil a qualquer um ter acesso a estas novas versões sem terem de pagar. A alternativa era esperar pelas versões de testes públicos, ou aceitar o valor que a Apple estava a exigir para uma conta de programador.

iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma acessíveis a todos

Afinal isso mudou agora e já todos os que quiserem podem aceder às primeiras versões do iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e restantes sistemas. De forma silenciosa, como muitas vezes faz, a Apple criou agora um nível gratuito no seu programa dedicado aos programadores.

Este não requer qualquer pagamento, as também não dá acesso a tudo o que a Apple oferece. Quem escolher esta versão tem acesso a ferramentas do Xcode , betas do Xcode, testes no dispositivo, fóruns de programadores, relatórios de falhas via Feedback Assistant e versões beta de programador dos sistemas operativos.

Apple has officially made the developer betas available for free.



You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do



Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023

Uma mudança da Apple que se pensava ser um erro

Inicialmente pensou-se que a Apple teria cometido uma falha e dado acesso antecipado às suas versões de testes do iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e outros. Rapidamente se percebeu que afinal tudo era apenas uma mudança interna e que este novo nível para os programadores dava já acesso a estas.

Ainda que estejam já disponíveis, importa recordar que são versões de desenvolvimento e ainda muito iniciais. Têm certamente bugs e falhas que as podem limitar, não devendo por isso ser usadas em equipamentos de produção e com informações sensíveis.