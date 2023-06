Renault Rafale é o novo SUV-coupé com um design ousado e completamente inovador

A Renault está a renovar a sua frota e tecnologias em matéria de grupos motopropulsores híbridos, de chassis e de equipamentos eletrónicos e eis que surpreende o mercado o um SUV-coupé arrojado e inovador. O Renault Rafale vai estar disponível em 2024.

Renault Rafale, uma "rajada" de inovação

Rafale é uma palavra francesa que, em tradução direta, significa "rajada". Uma rajada de vento que é também uma referência aeronáutica. A associação faz todo o sentido para a história da Renault que, em 1934, viu o Caudron-Renault Rafale a voar a uns recordistas 445 km/h de velocidade. Mas este é apenas um exemplo dado pela empresa.

O Renault Rafale surge como um novo porta-estandarte da empresa, sendo o primeiro automóvel de produção inteiramente concebido de acordo com a nova linguagem visual que Gilles Vidal introduziu já como responsável pelo Design da Renault.

Visionário e audacioso são dois dos objetivos que a Renault utiliza para descrever as linhas desta nova máquina, que se apresenta em perfeita sintonia com o seu tempo, adaptado a uma época "em que tudo avança cada vez mais depressa e em que só os modelos de vanguarda se mantêm atraentes ao longo do seu ciclo de vida".

A silhueta é vibrante e desportiva, e a sua carroçaria tipo fastback ligeiramente sobre-elevada, protegida por peças em preto brilhante, coloca o novo Renault Rafale na categoria dos SUV-coupés, com a linha de tejadilho inclinada, que aponta para a velocidade.

O longo capô horizontal sugere potência, o arco por baixo é cinzelado e apresenta a nova grelha do radiador, bem como a assinatura luminosa característica que a Renault introduziu no novo Clio. Além disso, o capô saliente e o para-choques dianteiro esculpido parecem "impulsionar o automóvel para a frente".

A inovadora grelha do radiador do novo Rafale é construída em torno do diamante, que é a imagem de marca da Renault. É composta por uma constelação de pequenos diamantes que organizam o espaço em três dimensões, à volta do emblema, ao centro. Este padrão de diamante, em Preto Brilhante Profundo, é uma referência às grelhas que adornavam os automóveis de luxo no passado. Destaca-se contra as tonalidades azuis ou cinzentas (consoante a versão) que aparecem e desaparecem no fundo, dependo do ângulo de visão.

As características

O novo Renault Rafale dispõe de conectividade de última geração, de um grupo motopropulsor E-Tech híbrido de 200 cv, tão eficaz quanto económico, e utiliza materiais reciclados.

Tal como o novo Espace, o novo Renault Rafale vai ser lançado com o grupo motopropulsor E-Tech híbrido a gasolina, com 200 cv, associado a uma caixa automática multi-modo sem embraiagem. Este grupo motopropulsor é potente, económico, automático e auto-recarregável. Oferece a melhor relação prestações/consumos do mercado (4,7 litros por cada 100 km e 105 g de CO2/km, a aguardar certificação) e uma autonomia que dá vontade de se fazer à estrada (até 1100 km).

O motor elétrico principal debita 50 kW (70 cv) e 205 Nm. É alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2 kWh/400V de capacidade para uma condução totalmente elétrica. O motor elétrico secundário é um Gerador de Arranque de Alta Tensão (HSG) de 25 kW e 50 Nm que liga o motor e aciona as mudanças de velocidade na caixa multi-modo sem embraiagem.

Tem 4,71 metros de comprimento e 1,86 metros de largura, o que o posiciona no segmento D. De altura tem 1,61 metros, o que faz dele um SUV desportivo por excelência.

Com uma longa distância entre eixos (2,74 metros, a mesma do novo Espace), o Renault Rafale tem uma linha de tejadilho curvada na perfeição, que lhe permite ter muito espaço para a cabeça nos lugares traseiros não interferir com o vidro traseiro.

A inclinação do óculo traseiro é de 17 graus, que é a ideal para a eficácia aerodinâmica e torna desnecessários o limpa vidros traseiro. As vias mais largas assentam o automóvel na estrada e tiram o máximo partido do efeito das zonas pretas das jantes, tanto de uma perspetiva vertical como de uma perspetiva horizontal.

Para realçar visualmente a largura do automóvel e acrescentar equilíbrio, as duas luzes traseiras estão tão afastadas o mais possível. A tecnologia micro-óptica que contêm fá-las ganhar vida quando estão ligados e criam um efeito de "cubo de gelo flutuante" quando estão desligadas.

Duas novas cores e uma condução com prazer

O novo Renault Rafale vai estar disponível em cinco cores de carroçaria, incluindo duas inéditas: um novo tom Branco Pérola Acetinado e um novo tom Azul Alpine.

As outras três cores disponíveis para o novo Rafale são o Vermelho Flame, o Preto Profundo e o Cinzento Schiste brilhante.

O prazer de condução é assumido como um dos objetivos primordiais da Renault durante o desenvolvimento do novo Rafale. Com este modelo atinge novos patamares que associa um eixo traseiro multi-link à mais recente atualização do sistema de direção às 4 rodas 4CONTROL Advanced.

Ao percorrer uma curva a menos de 50 km/h, as rodas traseiras viram muito ligeiramente (até 1 grau) na mesma direção que as rodas dianteiras, reduzindo a inércia das rodas traseiras e melhorando a estabilidade do automóvel. A baixa velocidade, as rodas traseiras viram até 5 graus na direção oposta, proporcionando uma agilidade inigualável e encurtando o raio de viragem do novo Renault Rafale para os 10,4 metros (o mesmo que um automóvel de cariz urbano).

Enquanto o Austral e o novo Espace também são equipados com um eixo traseiro multi-link e o sistema 4CONTROL Advanced, o novo Rafale inclui, adicionalmente, o Vehicle Motion Control 2 (VMC 2), um sistema eletrónico melhorado que controla as rodas traseiras. Antecipa a perda de aderência de forma mais eficaz, para que as curvas possam ser feitas mais rapidamente e sabe que as quatro rodas estão, na posição ideal, em estradas irregulares e desniveladas.

O novo Rafale dispõe de vias 4 cm mais larga do que o novo Espace, de jantes mais largas (245 mm) e de regulações específicas das molas, dos amortecedores e das barras estabilizadoras, soluções que otimizam tanto o conforto como o dinamismo.

Por fim, a agilidade do chassis - com ou sem 4CONTROL Advanced - é ampliada pela calibração da direção e pela sua relação muito direta (13), para que se possa desfrutar de uma experiência emocionante, graças à precisão cirúrgica do sistema em curva.

Conectividade

O novo Renault Rafale está equipado com toda a gama de tecnologias da plataforma CMF-CD da Aliança - a plataforma que o Austral e o novo Espace já utilizam. Entre elas destaque para os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e o OpenR Link, o sistema multimédia mais intuitivo do mercado.

O OpenR Link inclui várias novas funcionalidades e a inteligência artificial oferece serviços inovadores ao condutor e aos passageiros. O seu universo é aberto e escalável, para manter o automóvel sempre na vanguarda da tecnologia.

O novo Renault Rafale ainda não tem data de lançamento, mas deverá chegar em 2024.