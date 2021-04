Sparky: Mini Luz para as suas stories em fotografia e vídeo

Tal como revelaram alguns estudos no passado, os conteúdos multimédia, em especial o vídeo, estão em fase de crescimento. Cada vez mais os utilizadores usam fotografias e conteúdos em vídeo para partilhar nas redes sociais e é importante que esses conteúdos sejam de boa qualidade.

Se normalmente a falta de luz é um problema, há agora uma solução muito interessante. Vamos conhecer o gadget Sparky.

Prozis Sparky: Não deixe as suas stories sem brilho

Gosta de captar momentos únicos ou até mesmo tirar aquela fotografia ou gravar um vídeo digno de um prémio? Pois bem, hoje apresentamos o Prozis Sparky, uma mini luz versátil que facilmente se pode acoplar a um smartphone ou então a uma câmara fotográfica.

O equipamento tem um total de 64 LEDs cuja a sua iluminação encontra-se na casa dos 500 lumens. É possível ajustar a temperatura da luz emitida no intervalo de 3200 – 5600 Kelvins.

Quanto a intensidade é possível regular a mesma entre 10% e 100% podendo atingir os 130% recorrendo a um amplificador.

Relativamente a bateria esta possui uma capacidade de 1500 mAh, garantindo uma autonomia na ordem das 12 horas, isto dependendo da sua utilização. São necessárias cerca de três horas e meia de carregamento para que a capacidade da bateria seja reposta. Destaque ainda para a certificação IP20.

Resumo das especificações da Sparky da Prozis

Fonte de luz: LED SMD de 0,2 W

Número de LED: 64

Luminosidade: 500 lm

Índice de reprodução cromática (CRI): 95

Temperatura da cor: 3200 – 5600 K

Regulação: 10%-100% / 130% (amplificador)

Tensão de entrada: CC 5 V ⎓ 1 A

Potência de saída: 5 W

Tipo de bateria: Polímero de iões de lítio

Bateria: 1500 mAh

Tempo de carregamento: 3h30

Desempenho da bateria: até 12 h* (10% – 3200 K)

Classificação de IP: IP20

Dimensões: 68 (C) x 68 (L) x 19,5 (A) mm

Peso: 175 g

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Prozis Sparky com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também 3 ofertas energéticas.