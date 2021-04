The Fermi Paradox: Arquitetos do Universo

A cargo dos alemães da Anomaly Games, encontra-se em desenvolvimento o jogo de estratégia, The Fermi Paradox.

Em The Fermi Paradox, somos convidados a ser verdadeiros Arquitetos do Universo. Venham saber mais…

Os alemães dos estúdios Anomaly Games revelaram recentemente o seu próximo trabalho, no qual se encontram a trabalhar e que ainda deverá ser lançado este ano: The Fermi Paradox.

Com desenvolvimento para PC, este jogo será um título de estratégia de alto nível, no qual o jogador é convidado a ser um verdadeiro Arquiteto do Universo, gerindo dessa forma a harmonia (ou não) de várias civilizações alienígenas.

The Fermi Paradox

The Fermi Paradox é um jogo de estratégia cósmica que coloca o jogador com a responsabilidade de gerir e manter a ordem na Galáxia. Uma Galáxia partilhada por várias espécies alienígenas, completamente diferentes, pelo que, esse equilíbrio será extremamente delicado.

Com as suas escolhas e decisões, o jogador irá forjar a história e futuro de cada planeta da Galáxia, assim como de cada civilização e espécies diferentes nela existentes.

Até 10 civilizações em simultâneo poderão coexistir numa Galáxia de The Fermi Paradox e o jogador terá de as conseguirá fazer crescer, evoluir (desde uma fase pré-histórica) e serem bem sucedidas.

E mais! O jogador será incentivado pelo jogo a promover contactos entre cada uma dessas espécies, com tudo o que isso possa implicar, para as respetivas civilizações. Tanto pode promover uma troca amigável de tecnologias, ou criar uma relação mais profunda entre várias espécies como, por outro lado, poderá levar a conflitos e uma guerra galáctica. Quem sabe… tudo está nas mãos do Arquiteto e o Arquiteto é o jogador.

Um dos objetivos de The Fermi Paradox, será o de levar o jogador a perceber alguns pontos fundamentais como a fragilidade do universo e do seu equilíbrio, os perigos de espécies militarmente avançadas, as diferentes perceções do que é a Paz entre várias espécies, os desafios de choques de culturas,…

Cada jogo, cada Galáxia

Uma Galáxia é grande, certo? E numa Galáxia, deverão haver dezenas, centenas ou mesmo milhares de histórias e eventos importantes, correto? Pois, foi precisamente isso que a Anomaly Games deixou bem claro que iria acontecer. Centenas de eventos e de histórias diversificadas irão surgir no decorrer do jogo e marcarão para sempre a história da Galáxia.

A Anomaly Games, prometeu ainda que cada sessão de jogo será completamente diferente da anterior e que os jogadores dificilmente irão encontrar os mesmos problemas, desafios e situações de jogo para jogo.

Isto, pois The Fermi Paradox terá a cada jogo, espécies distintas, eventos completamente novos a acontecerem, e muitas novidades a surgirem por toda a parte na Galáxia.

The Fermi Paradox será lançado ainda este ano (em principio) para PC.