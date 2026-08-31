Lampsy: o candeeiro português que usa IA para detetar crises de epilepsia

Um projeto desenvolvido em Portugal está a transformar um objeto tão comum como um candeeiro num sistema inteligente de monitorização da epilepsia. Chama-se Lampsy e pretende detetar crises convulsivas em tempo real, alertando familiares e cuidadores sem obrigar o utilizador a usar sensores no corpo.

A tecnologia nasceu no Instituto Superior Técnico e no Instituto de Telecomunicações, com colaboração clínica dos hospitais de Santa Maria e Egas Moniz. O projeto deu entretanto origem à startup portuguesa Lampsy Health.

Epilepsia: monitorização discreta e com privacidade

O Lampsy integra uma câmara e capacidade de processamento num candeeiro doméstico. Através de visão computacional e aprendizagem automática, analisa os movimentos da pessoa e procura padrões associados a crises tónico-clónicas generalizadas ou focais com evolução bilateral.

O processamento pode ser realizado localmente, reduzindo a necessidade de enviar imagens para a cloud. Quando é detetado um movimento preocupante, o sistema envia alertas para os contactos definidos e pode guardar pequenos vídeos para posterior análise por cuidadores ou profissionais de saúde.

Esta abordagem procura resolver alguns problemas dos dispositivos vestíveis: desconforto, necessidade de carregamento, esquecimento e estigma associado ao uso visível de equipamento médico.

Resultados científicos promissores

O trabalho foi publicado em 2025 na revista científica IEEE Access. Os investigadores demonstraram que o algoritmo conseguia funcionar num Raspberry Pi a 30 imagens por segundo. Nos testes iniciais, realizados com vídeos de 21 crises de 12 pacientes, foram reportadas sensibilidade e especificidade de 99,76%.

A validação foi posteriormente alargada. Resultados apresentados em 2026 no Encontro Nacional de Epileptologia indicam que o sistema foi treinado com 429 horas de vídeo-EEG e testado em mais 1.795 horas de gravações hospitalares.

Nesse teste, o Lampsy detetou 25 de 26 crises, com uma latência média próxima de um minuto e uma taxa média de 0,053 falsos alarmes por cada 24 horas. A crise não detetada ocorreu depois de o paciente sair do campo de visão da câmara.

Estes números são encorajadores, embora ainda sejam necessários estudos prolongados em ambientes domésticos. O sistema também não deteta necessariamente todos os tipos de crise epilética e não substitui o diagnóstico ou acompanhamento médico.

Da investigação portuguesa para o mercado

O Lampsy deixou de ser apenas um protótipo académico. A Lampsy Health recebeu em 2025 um investimento de 230 mil euros para desenvolvimento, validação clínica e certificação europeia. Em 2026, conseguiu mais 350 mil euros através do programa EIC Pre-Accelerator, do Conselho Europeu de Inovação.

O Lampsy encontra-se disponível por 274,90 euros, aos quais é necessário acrescentar um plano de serviço. Na modalidade anual, as mensalidades começam nos 19,90 euros para o plano Core, passando para 24,90 euros no Standard e 32,90 euros no Family. Existe ainda uma subscrição vitalícia, com pagamento único de 799,90 euros.

O Lampsy é um exemplo relevante da investigação que se faz em Portugal: engenharia biomédica, inteligência artificial e colaboração hospitalar aplicadas a um problema concreto de saúde.

Se a eficácia observada em ambiente clínico for confirmada nas casas dos pacientes, este "candeeiro inteligente" poderá ajudar a aumentar a segurança durante a noite e a reduzir a ansiedade de muitas famílias.