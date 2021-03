Para quem continua a trabalhar a partir de casa, as perspetivas de voltar a um escritório num futuro próximo são muito baixas. Há empresas que têm planos para retomar o trabalho presencial rotativo a partir do verão, mas mesmo assim, o tempo que se vai passar em casa vai ser substancialmente maior. É, por isso, que existem pequenas mudanças que farão toda a diferença no seu dia-a-dia.

Hoje sugerimos pequenos eletrodomésticos dedicados à cozinha da marca BlitzWolf.

Máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2

O dia para muitos de nós só começa realmente depois de um bom café expresso. Usa máquinas de cápsulas? É certo que é um sistema prático, mas nada se compara a um bom café expresso de uma máquina tradicional. E para quem estava habituado a ir à pastelaria beber o café a meio da manhã, acredite que este é muito mais parecido do que o café de uma cápsula.

Além do sabor, ainda existe o fator ambiental já que o descartar das borras de café ou reaproveitamento para compostagem, bem como a reciclagem de uma embalagem de 250g de café já moído, é muito mais simples e eficiente.

A BlitzWolf BW-CMM2 é então uma máquina de café expresso de 20 Bar, com punho para dois cafés em simultâneo. Além disso, tem acessório para aquecer a vapor, que permite, por exemplo, fazer a espuma no leite, para um bom cappuccino.

O reservatório de água está posicionado na traseira da máquina e em cima existe uma placa que ajuda a manter as chávenas quentes. O controlo é feito através de um painel eletrónico na frente.

A máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2 está disponível por 92,26 €, com o código de desconto BGCOMK633.

Máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2

Máquina de café BlitzWolf BW-CMM1

Se não é fã de um café expresso, mas não dispensa um bom café coado, pode então optar pela máquina BlitzWolf BW-CMM1.

Esta máquina tem filtro removível e inclui um reutilizável, mas poderá optar pelo filtro que gostar mais, considerando que esse fator pode influenciar o sabor do café. O bule tem uma capacidade para 12 canecas, a máquina tem um sistema anti-gota e funciona a uma potência de 900W.

O acesso ao depósito e ao filtro de café é feito por uma tampa na parte de cima e existe um indicador do nível de água do depósito na lateral. Também nesta máquina, todo o controlo é feio através de um ecrã tátil.

Esta é uma máquina de café bem mais acessível, disponível por 41,93 € com o código de desconto BGBWMCMM1.

Máquina de café BlitzWolf BW-CMM1

Air Fryer BW-EO1

Preparar comida através da circulação de ar está muito na moda e além daquelas máquinas com design mais tradicional, existem também outras que se assemelham a pequenos fornos e que conseguem adaptar-se a outros cozinhados.

A Air Fryer BlitzWolf BW-EO1 funciona a uma potência de 2200W e além da função de “fritadeira a ar”, ainda permite tostar, assar, desidratar e grelhar. Tem três níveis para grades, o que permite, por um lado, ajustar a altura dependendo do que vai ser cozinhado, como ter mais do que um prato a cozinhar em simultâneo. Falamos de uma capacidade de 65 litros, sendo que uma air fryer tradicional tem no máximo capacidade de 6 litros.

A BlitzWolf BW-EO1 está disponível por 92,26 € com o código de desconto BGCOMK633.

Air Fryer BlitzWolf BW-EO1