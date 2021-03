Amazon Prime Video chegou à UMA TV 4K da NOS por 5,99€

O Amazon Prime Video, serviço rival da Netflix está disponível em Portugal desde 2016. Com uma oferta variada, o Amazon Prime Video tem vindo a crescer e hoje a NOS revelou que os clientes do serviço UMA TV que subscrevam o serviço podem agora assistir às séries e filmes da Amazon e Amazon Originals com a melhor qualidade de imagem Ultra HD 4K.

O serviço está disponível por 5,99€, mas pode experimentar gratuitamente por 7 dias.

Amazon Prime Video tem vasto leque de séries

Os clientes do serviço de TV UMA já têm acesso, de uma forma simples e cómoda, à App Amazon Prime Video através da área Apps do menu da box e a milhares de filmes, séries e desenhos animados deste serviço de streaming, com o detalhe, a nitidez e o realismo que só o 4K HDR permite.

De referir que a NOS é o único operador que disponibiliza uma box 4K em todos os seus pacotes de TV com rede de nova geração.

Entre as séries Amazon Originals disponíveis no serviço e às quais os clientes NOS com a UMA TV 4K e subscrição Prime Video podem assistir, destacam-se:

Na categoria de Comédia : The Marvelous Mrs. Maisel (IMBb 8,7 – vencedor de 3 Globos de Ouro e 20 Emmys); Upload (IMDb 8,0 – do produtor de The Office, Greg Daniels) e The Grand Tour (IMDb 8,7 – Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May viajam pelo mundo ao volante dos mais recentes e espetaculares automóveis de diversos fabricantes internacionais).

: The Marvelous Mrs. Maisel (IMBb 8,7 – vencedor de 3 Globos de Ouro e 20 Emmys); Upload (IMDb 8,0 – do produtor de The Office, Greg Daniels) e The Grand Tour (IMDb 8,7 – Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May viajam pelo mundo ao volante dos mais recentes e espetaculares automóveis de diversos fabricantes internacionais). Na categoria de Ação : Tom Clancy’s Jack Ryan (IMBb 8,1 – baseado nos livros de Tom Clancy) e The Boys (IMBb 8,7 – que estreou recentemente a muito aclamada 2º temporada) e Hanna (IMBb 7,5).

: Tom Clancy’s Jack Ryan (IMBb 8,1 – baseado nos livros de Tom Clancy) e The Boys (IMBb 8,7 – que estreou recentemente a muito aclamada 2º temporada) e Hanna (IMBb 7,5). Na categoria de Fantasia : Carnival Row (IMDb 7,9 – com Orlando Bloom e Cara Delevingne) e American Gods (IMDb 7,8).

: Carnival Row (IMDb 7,9 – com Orlando Bloom e Cara Delevingne) e American Gods (IMDb 7,8). Na categoria de Filmes: os filmes Amazon Original Borat Subsequent Moviefilm (recente sucesso mundial), Sound Of Metal e One Night In Miami (IMDb 7.8 e 7.3 – ambos candidatos a prémios), e Coming 2 America (uma das estreias mais aguardadas com Eddie Murphy).

O serviço está disponível para todos os clientes com box UMA TV 4K que, na adesão ao Amazon Prime Video, usufruem automaticamente da oferta de sete dias de experimentação e a mensalidade tem o valor de 5,99€. Para quem já é subscritor basta fazer o login na App da box.

